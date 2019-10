Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (12^ giornata)

Dopo un appassionante turno infrasettimanale che ci ha allietati solo fino lo scorso giovedì, ecco che la terza serie del calcio italiano torna farci a compagnia in questo sabato 26 ottobre 2019, dedicata ai risultati della Serie C per la 12^ giornata. Siamo quindi oramai in fase piò che avanzata nella stagione regolare: anche quest’anno il campionato di Lega Pro scorre veloce e con un calendario di impegni fittissimo: inevitabile considerata poi la lunga e articolata fase di play promozione e play out retrocessione che caratterizzano il calendario finale dei tre gironi. Pure va detto che fino ad oggi nessun grande inghippo ha rovinato la bellissima atmosfera del calcio di provincia, come era invece già accaduto negli anni scorsi di questo periodo (anche se la salute del club Rieti è un po’ in dubbio, nonostante i risultati): nulla quindi sta guastando il bellissimo spettacolo della Serie C, i cui risultati anche oggi sono tra i più attesi di tutto il fine settimana.

RISULTATI SERIE C: I MATCH DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere quali sono i match e quindi i risultati di Serie C, che avremo in questo sabato: complice però il doppio turno, ecco che per questo sabato il classico programma di anticipi ci parrà appena ristretto. Saranno infatti solo due i gironi oggi intessano e due i match che vivremo per i risultati di Serie C della 12^ giornata: pure lo spettacolo non mancherà visto che si tratta di due veri scontri tra titani, per classifica, tradizione e personaggi chiamati in causa. Ecco quindi che alla ore 20.45 tra le mura del Brianteo e per il girone A del terzo campionato italiano, ecco che assisteremo alla sfida tra Monza e Renate. Alla stessa ora e dunque alle ore 20.45 avrà luogo la sfida per il girone B tra Piacenza e Padova, vero scontro tra giganti e baluardi del calcio italiano di provincia. Sarà quindi grande spettacolo anche oggi.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 20.45 Monza-Renate

CLASSIFICA SERIE C

Monza 28

Renate, Pontedera 21

Alessandria, Siena 20

Carrarese 19

Novara 18

Pro patria, Como 16

Pro Vercelli, Juventus U23, Albinoleffe 13

Pistoiese, Pianese 12

Arezzo 11

Olbia, Gozzano 9

Giana Erminio, Lecco 7

Pergolettese 5

GIRONE B

Ore 20.45 Piacenza-Padova

CLASSIFICA SERIE C

Padova 25

Vicenza 24

Sudtirol 22

Reggio Audace, Carpi 20

V Verona 19

Sambenedettese, Piacenza 18

Triestina, Feralpisalò 16

Modena, V Pesaro 14

Ravenna 13

Cesena 11

Fano 10

Rimini, Fermana 9

Arzignano 8

Gubbo 7

Imolese 6



© RIPRODUZIONE RISERVATA