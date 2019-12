Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (14 dicembre)

Oggi sabato 14 dicembre 2019 sarà un nuovo giorno caratterizzato anche dai risultati Serie C. Il campionato prosegue infatti e già oggi comincia il programma della diciannovesima giornata con i tre anticipi, uno per ciascun girone, come da schema del campionato in questa nuova stagione che ha “alleggerito” il sabato – la gran parte delle partite sono alla domenica, concentrate in due intense fasce pomeridiane. Siamo dunque all’ultimo turno del girone d’andata, dunque in questi giorni arriviamo a metà del cammino della stagione regolare e la classifica dei tre gironi del campionato di Serie C 2019-2020 di conseguenza ormai può dare spunti molto interessanti e fornire gerarchie attendibili: in questo turno di metà dicembre avremo delle novità interessanti? Potremo iniziare a scoprirlo già da oggi, leggiamo dunque adesso quale sarà il programma dei tre anticipi.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Parlando dei risultati Serie C, dobbiamo dunque dire adesso quali sono le partite in calendario oggi. L’orario d’inizio è fissato alle ore 15.00 per il derby emiliano romagnolo Modena Ravenna del girone B, che è stata spostata nel pomeriggio rispetto all’orario delle ore 20.45 che è quello generalmente fissato per gli anticipi (e che verrà rispettato negli altri due gruppi): i padroni di casa hanno come obiettivo i playoff, per gli ospiti si deve tenere a bada la zona salvezza. In prima serata avremo invece il derby toscano Carrarese Pianese nel girone A e Cavese Ternana per quanto riguarda il girone C. Nel primo caso, partono sulla carta certamente favoriti i padroni di casa visto l’ampio margine di vantaggio in classifica, mentre a Cava de’ Tirreni sarà la Ternana la squadra di riferimento, impegnata però in una trasferta mai facile.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA, 19^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.45

Carrarese Pianese

CLASSIFICA

Monza 45

Pontedera 35

Renate 32

Siena 31

Carrarese 30

Novara 29

Arezzo, Alessandria, AlbinoLeffe 25

Pro Vercelli 23

Juventus U23, Como, Pistoiese 22

Pro Patria 21

Lecco, Pianese, Gozzano 18

Pergolettese 15

Olbia 11

Giana Erminio 10

GIRONE B

Ore 15.00

Modena Ravenna

CLASSIFICA

Vicenza 42

Carpi 38

Padova 36

Reggio Audace, Sudtirol 35

Piacenza 31

Feralpisalò 29

Sambenedettese 28

Modena 26

Virtus Verona 24

Triestina 23

Cesena 21

Vis Pesaro, Ravenna, Fermana 18

Arzignano 16

Gubbio 15

Imolese 14

Fano 13

Rimini 12

GIRONE C

Ore 20.45

Cavese Ternana

CLASSIFICA

Reggina 46

Monopoli 37

Bari, Potenza, Ternana 36

Catania 27

Catanzaro 26

Casertana, Vibonese 25

Teramo, Paganese 24

Avellino 23

Virtus Francavilla 22

Viterbese, Cavese 21

Picerno 17

Bisceglie 13

Rieti (-1) 12

Sicula Leonzio 11

Rende 10



