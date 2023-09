Risultati Serie C, classifica/ Si giocano gli anticipi! Diretta gol live score (2^ giornata 8 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Stiamo per vivere le due partite per i risultati di Serie C di venerdì 8 settembre. A dire il vero i match in programma sarebbero dovuti essere quattro: tra gli anticipi della seconda giornata infatti erano previste anche Cesena Spal e Juventus U23 Recanatese. Questo però è il turno in concomitanza con gli impegni delle nazionali, e infatti Serie A e Serie B sono ferme: già l’anno scorso la Juventus Next Gen chiedeva e otteneva il rinvio durante le gare internazionali, avendo qualche giocatore impegnato in questo contesto.

La stessa cosa si è ripetuta quest’anno, ma così anche per Cesena Spal: in questo caso il rinvio è stato chiesto dagli estensi, che avevano quattro giocatori indisponibili. Dunque, se ne riparlerà alla fine del mese: sarà probabilmente una costante di quando ci saranno le soste, anche se ovviamente le varie squadre dovranno valutare quali siano i loro convocati. Per questo motivo comunque solo Pineto Entella e Vis Pesaro Olbia ci fanno compagnia questa sera, e finalmente è arrivato il momento di lasciare che a parlare siano i campi: ci siamo davvero, per i risultati di Serie C si può cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LE MODIFICHE

Se parliamo dei risultati di Serie C per il girone B, dobbiamo anche valutare quali siano state le modifiche tra le partecipanti a questo raggruppamento rispetto alla passata stagione. Naturalmente è uscita la Reggiana promossa con il primo posto, ed è entrato il Pineto che ha fatto il salto dalla Serie D; la squadra abruzzese è in compagnia del Sestri Levante inserito in questo girone B. Dalla Serie B è invece arrivato il Perugia, retrocesso sul campo, e con lui anche la Spal; il Benevento invece si trova, naturalmente, nel girone C. Rispetto all’anno scorso poi si sono spostate due squadre: la Juventus U23 dal girone A, di fatto i bianconeri hanno fatto spazio all’Atalanta U23 che diventa la seconda società ad avere una seconda formazione in Serie C.

Poi il Pescara, che fa la spola: gli abruzzesi erano già partiti dal girone B nell’anno in cui erano retrocessi ma poi erano stati spostati nel girone C, ora invece sono tornati qui e dunque potranno affrontare un derby suggestivo contro il Pineto, tra due realtà diverse che però allo stesso modo sperano di fare bene in questi risultati di Serie C. Tra poco dunque scopriremo cosa succederà sui due campi coinvolti… (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA LA 2^ GIORNATA!

Siamo giunti alla seconda giornata per i risultati di Serie C: come sappiamo la grande novità della stagione, per quanto riguarda il campionato di terza divisione, è il fatto che il turno è diviso tra venerdì e lunedì con le partite che sono più distribuite, pur rimanendo la domenica il giorno con la maggiore densità di gare. Venerdì 8 settembre dunque si torna in campo con la seconda giornata: gli anticipi sono appena due e riguardano il girone B. Entrambe le partite sono in serata, con inizio alle ore 20:45, e si tratta di Pineto Entella e Vis Pesaro Olbia.

Da una parte una sfida che sulla carta potrebbe essere scritta, il Pineto è neopromosso e rappresenta una bella favola del calcio italiano mentre l’Entella ha avuto stagioni in Serie B negli ultimi anni ed è una corazzata di questo campionato. Dall’altra, due squadre come Vis Pesaro e Olbia che sono ormai una costante nei risultati di Serie C, sempre divise tra la dura lotta per salvarsi e la possibilità di prendersi un posto nei playoff. Non ci resta che aspettare il calcio d’inizio per scoprire come andranno le cose, intanto facciamo qualche altro rapido approfondimento sui risultati di Serie C per oggi.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie C: nel girone B abbiamo assistito, nel corso della prima giornata, a tre partite che sono terminate in parità e dunque abbiamo tre squadre che hanno vinto all’esordio. Solo l’Olbia tra quelle che sono impegnate negli anticipi del venerdì; Entella e Pineto hanno pareggiato alla prima giornata, mentre la Vis Pesaro ha perso e dunque deve già inseguire. Sulla carta, abbiamo già detto che i liguri dovrebbero fare un campionato di alta classifica e forse sono i reali favoriti per la promozione diretta, già cercata lo scorso anno in un bel testa a testa con Reggiana e Cesena.

Il Pineto chiaramente correrà per salvarsi, anche se poi nel corso della stagione potrebbe ritagliarsi qualche bella soddisfazione se dovesse trovare il ritmo giusto; Vis Pesaro e Olbia per il momento studiano per capire quale possa essere la loro realtà nei risultati di Serie C, sicuramente un posto nei playoff rimane alla portata ma bisognerà avere la costanza giusta in un campionato lungo e nel quale le rivali non mancano. Per il momento, mettiamoci comodi e aspettiamo che per i risultati di Serie C la seconda giornata del girone B prenda il via.

RISULTATI SERIE C: 2^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:45 Pineto Entella 0-0

Ore 20:45 Vis Pesaro Olbia 0-0

CLASSIFICA GIRONE B

Carrarese, Pescara, Pontedera, Arezzo, Olbia, Torres, Spal 3

Ancona, Gubbio, Entella, Pineto, Lucchese, Perugia 1

Cesena, Rimini, Recanatese, Vis Pesaro, Juventus U23, Sestri Levante, Fermana 0











