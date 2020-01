Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (25 gennaio)

È sabato e si riparte con nuovi risultati Serie C da scoprire, nonostante sia terminato appena giovedì sera con gli ultimi due posticipi il turno infrasettimanale che ha caratterizzato soprattutto la giornata di mercoledì e che si era reso necessario a causa dello sciopero che bloccò il campionato di Serie C 2019-2020 nell’ultima domenica prima di Natale. Il calendario dunque è intasato in questa fine di gennaio che diventa snodo fondamentale del torneo: recuperata la ventesima giornata, è già tempo di pensare alle prime partite in programma invece per la ventitreesima giornata, che poi vedrà naturalmente la gran parte degli incontri in programma domani, in una domenica come sempre ricchissima per la Serie C, prima di completare il turno con i due posticipi di Serie C che lunedì daranno un volto definitivo anche alla classifica nei tre gironi al termine della 23^ giornata.

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI DI OGGI

Andiamo allora a scoprire quali saranno le quattro partite in programma oggi, che ci daranno i primi risultati Serie C per la giornata che caratterizzerà il weekend. Si comincerà alle ore 15.00 con Pro Patria Juventus U23, dunque appuntamento a Busto Arsizio per l’anticipo del girone A, il gruppo più rappresentato oggi dal momento che poi avremo anche Pistoiese Carrarese, derby toscano con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. Appuntamento in prima serata anche per i due anticipi che sono in calendario per gli altri due gruppi: per la precisione, nel girone B questa sera potremo seguire la partita Carpi Padova, succosa sfida di alta classifica, mentre nel girone C l’appuntamento da non perdere sarà con il derby calabrese Rende Vibonese.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA, 23^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15.00

Pro Patria Juventus U23

ore 20.45

Pistoiese Carrarese

CLASSIFICA

Monza 53

Pontedera 40

Renate 39

Carrarese 38

Siena 35

Novara 33

AlbinoLeffe, Alessandria 32

Como, Pistoiese, Arezzo, Juventus U23 28

Pro Patria 27

Pro Vercelli 25

Lecco 24

Pianese 21

Pergolettese 20

Gozzano 19

Olbia, Giana Erminio 14

GIRONE B

ore 20.45

Carpi Padova

CLASSIFICA

Vicenza 52

Reggio Audace, Carpi 45

Sudtirol 42

Padova 39

Piacenza 36

Feralpisalò 34

Modena 33

Sambenedettese 32

Triestina 29

Virtus Verona 28

Cesena, Vis Pesaro 25

Fermana, Ravenna 22

Imolese, Arzignano 20

Fano, Gubbio 18

Rimini 15

GIRONE C

ore 20.45

Rende Vibonese

CLASSIFICA

Reggina 52

Bari, Ternana 46

Monopoli 43

Potenza 41

Teramo 34

Catania 33

Catanzaro 32

Paganese, Viterbese 29

Casertana, Cavese 28

Vibonese, Virtus Francavilla, Avellino 27

Picerno 23

Bisceglie 17

Rende 14

Sicula Leonzio 12

Rieti (-5) 8



