Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score gironi (recupero 20^ giornata)

I risultati di Serie C per mercoledì 22 gennaio non riguardano un turno infrasettimanale “standard”, bensì il recupero della 20^ giornata: nei gironi A, B e C si gioca quella famosa prima di ritorno che avrebbe dovuto chiudere il 2019, e che invece non era andata in scena per lo sciopero a tema defiscalizzazione. Tutto sommato la Lega Pro è riuscita a piazzare il recupero in calendario in maniera rapida, e dunque adesso potremo valutare la situazione e la classifica dei tre gironi al completo; ci attende un mercoledì ricchissimo con la prima partita (Picerno Cavese) che scatterà alle ore 14:30, tante gare nella fascia pomeridiana e una serata nella quale si completerà il turno. Senza indugiare oltre allora possiamo andare a valutare alcuni dei temi principali che sono legati ai risultati di Serie C per la 20^ giornata, provando a scoprire quello che succederà in campo.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie C dobbiamo innanzitutto porre l’accento sulle tre capolista, che nell’ultima giornata hanno fatto bene: clamorosa la vittoria della Reggina che nel recupero ha ribaltato quella che era fino ad allora la seconda sconfitta consecutiva, importante il successo sul Vicenza che ha allungato sulla concorrenza e indolore il pareggio del Monza, che è stato frenato dal Como ma ha confermato i 10 punti di vantaggio sul Pontedera. Oggi i brianzoli ospitano la Pro Patria lanciata dal 3-0 di Crema, il LaneRossi è in casa contro il Modena che ha vinto sul campo del Padova mentre gli amaranto tornano al Granillo per giocare contro la Virtus Francavilla: vedremo come andranno le cose per tre squadre che sembrano ormai volare verso la promozione, se non altro il Monza e la Reggina il cui vantaggio è davvero ampio (ma nel girone C attenzione a Bari e Ternana, in particolare i galletti che sembrano aver trovato il passo giusto per accorciare e mettere pressione ai calabresi).

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE A, B, C

GIRONE A

ore 15:00 Gozzano Alessandria

ore 15:00 Juventus U23 Novara

ore 15:00 Pianese Pro Vercelli

ore 15:00 Renate Giana Erminio

ore 16:00 AlbinoLeffe Pistoiese

ore 18:00 Olbia Siena

ore 18:30 Lecco Arezzo

ore 18:30 Pergolettese Como

ore 20:45 Carrarese Pontedera

ore 20:45 Monza Pro Patria

CLASSIFICA GIRONE A

Monza 50

Pontedera 40

Renate 36

Carrarese 35

Novara, Siena, AlbinoLeffe 32

Alessandria 29

Juventus U23, Arezzo, Como, Pro Patria 27

Pistoiese 25

Pro Vercelli 24

Lecco 23

Pianese 20

Pergolettese, Gozzano 19

Olbia, Giana Erminio 14

GIRONE B

ore 16:00 Sudtirol Vis Pesaro

ore 18:30 Cesena Carpi

ore 18:30 Imolese Rimini

ore 18:30 Ravenna Fermana

ore 20.45 Feralpisalò Reggio Audace

ore 20:45 Vicenza Modena

ore 20:45 Padova Virtus Verona

ore 20:45 Sambenedettese Fano

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza 49

Reggio Audace 44

Carpi 42

Sudtirol 39

Padova 36

Piacenza 35

Modena, Feralpisalò 33

Sambenedettese 31

Virtus Verona 28

Triestina 26

Vis Pesaro, Cesena 25

Fermana 22

Arzignano, Ravenna 19

Fano, Imolese 17

Gubbio, Rimini 15

GIRONE C

ore 14:30 Picerno Cavese

ore 15:00 Catania Avellino

ore 15:00 Paganese Viterbese

ore 18:00 Teramo Catanzaro

ore 18:30 Bisceglie Rende

ore 18:30 Vibonese Monopoli

ore 20:45 Bari Sicula Leonzio

ore 20:45 Casertana Potenza

ore 20:45 Reggina Virtus Francavilla

ore 20:45 Ternana Rieti

CLASSIFICA GIRONE C

Reggina 52

Bari, Ternana 43

Monopoli, Potenza 40

Catanzaro 32

Teramo 31

Catania 30

Paganese, Viterbese, Cavese 28

Vibonese, Casertana, Avellino 27

Virtus Francavilla 24

Picerno 20

Bisceglie, Rende 14

Sicula Leonzio 12

Rieti (-5) 8



