RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Focus sulla Triestina, diretta gol live score (6^ giornata 29 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA TRIESTINA

Affrontando il tema dei risultati di Serie C possiamo analizzare il rendimento della Triestina: gli alabardati hanno ottenuto 9 punti e sono quinti nella classifica del girone A. Non dovrebbe sorprendere: parliamo di una squadra che nel 2022 aveva centrato appunto il quinto posto alla fine della stagione regolare, e che ancora prima aveva disputato la finale per la promozione (perdendola contro il Pisa). Eppure la sorpresa in qualche modo c’è, perché nell’ultimo campionato la Triestina ha fatto la miseria di 39 punti, classificandosi terzultima e dovendo giocare il playout per evitare la retrocessione.

Ha anche rischiato tantissimo, pareggiando in casa contro il Sangiuliano City: poi ha vinto in trasferta e si è salvata, ma chiaramente per questa stagione c’erano parecchi dubbi sul suo operato. Invece con il ritorno di Attilio Tesser, dopo quasi vent’anni, la Triestina sta facendo bene: chiaramente la presenza dell’allenatore trevigiano è una garanzia per la Serie C ma da sola non può bastare, la squadra alabardata ci sta mettendo del suo e, almeno per il momento, può pensare di andare a prendersi la gloria sotto forma del tanto agognato ritorno in Serie B. La strada tuttavia è ancora parecchio lunga… (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA LA 6^ GIORNATA!

Archiviati i recuperi nel corso della settimana, i risultati di Serie C proseguono con il loro programma “originale”: venerdì 29 settembre inizia la sesta giornata del campionato di terza divisione, e avremo impegnate otto squadre del girone A. Le partite sono infatti quattro, iniziano tutte alle ore 20:45 e nel dettaglio sono Alessandria Pro Sesto, Pergolettese Pro Patria, Triestina Mantova e Virtus Verona Novara. Gare molto interessanti: troviamo infatti in campo una delle due prime in classifica, quarta e quinta forza del girone A ma anche le ultime due della graduatoria, che rischiano quella che sarebbe una incredibile retrocessione in Serie D.

In questo caso stiamo parlando di Novara e Alessandria che, a parte la loro grande storia che ovviamente non permette di vincere le partite, stanno faticando tantissimo e rischiano di staccarsi ancor più dal gruppo; questa sera una bella occasione nei risultati di Serie C ce l’hanno i grigi, che ospitano una Pro Sesto ancora incapace di trovare il passo giusto e di conseguenza parecchio pericolante. Tra poche ore si tornerà a giocare per i risultati di Serie C e dunque scopriremo cosa succederà sui quattro campi coinvolti, nel frattempo proviamo a fare una rapida panoramica sui temi principali del venerdì sera.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Saremo dunque in campo tra poco per i risultati di Serie C: la sesta giornata si apre nel segno di Padova e Mantova, che sono riuscite a vincere anche nell’ultimo turno e così sono rimaste in testa da sole, staccando la Virtus Verona che invece ha perso. Se i rossoblu andranno a caccia di riscatto nella partita interna contro il Novara, di cui abbiamo parlato in precedenza, i virgiliani se la vedono con la Triestina: partita tosta, perché gli alabardati sembrano aver recuperato il passo che ha sempre permesso loro di lottare per la promozione (ricordiamo anche una finale playoff) ma che avevano incredibilmente smarrito nella passata stagione.

L’altra partita è Pergolettese Pro Patria: intanto la bella notizia per i cremaschi è che il loro allenatore, colpito da un malore durante il match contro il Vicenza, si è ripreso abbastanza in fretta ed è già stato dimesso. È la cosa più importante, parlando invece di campo la Pergolettese ha già ottenuto 7 punti e ha ben figurato anche contro il Vicenza, mentre la Pro Patria non sta affatto confermando quanto di buono aveva fatto vedere nell’ultimo campionato, e ha bisogno di punti per evitare che la situazione peggiori. Queste sono le considerazioni circa i risultati di Serie C, poi come già detto bisognerà aspettare che le partite prendano il via…

RISULTATI SERIE C: 6^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Alessandria Pro Sesto

Ore 20:45 Pergolettese Pro Patria

Ore 20:45 Triestina Mantova

Ore 20:45 Virtus Verona Novara

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova, Padova 13

Vicenza 11

Virtus Verona 10

Triestina, Lumezzane 9

Trento, Renate 8

Pergolettese, Atalanta U23, Legnago Salus, Arzignano 7

Fiorenzuola 6

Pro Vercelli 5

Albinoleffe, Giana Erminio, Pro Sesto, Pro Patria 4

Novara 2

Alessandria 1











