Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (7^ giornata)

RISULTATI SERIE C, OGGI GLI ANTICIPI DELLA 7^ GIORNATA

Dopo l’appassionante turno infrasettimanale che ci ha fatto compagnia fino allo scorso giovedi, ecco che il terzo campionato è di nuovo di scena e non vediamo l’ora di scoprire i risultati della Serie C che otterremo oggi, sabato 2 ottobre 2021. Siamo dunque davvero impazienti di dare la parola al campo, anche se oggi il programma di partite sarà ben particolare: dei tre gironi infatti, solo uno, il gruppo B, sarà effettivamente impegnato e pure saranno ben sei gli anticipi che ci faranno compagnia.

Risultati Serie C, classifica/ Colpo della Turris a Catania! Diretta gol live score

Dando dunque uno sguardo al programma vediamo che alle ore 17.30 sarà subito fischio d’inizio per la sfida tra Ancona Matelica e Imolese, e che alla stessa ora si accenderanno le gare Carrarese-Montervachi e Grosseto-Cesena. Alle ore 17.30 sarà poi fischio d’inizio anche per Modena-Lucchese e il derby Siena-Pistoiese, come per la sfida Teramo-Viterbese: a chiudere il quadro dei risultati della Serie C oggi l’incontro tra Vis Pesaro e Fermana, atteso alla medesima ora.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Padova inarrestabile! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: CONTESTO E CLASSIFICA

Impazienti di dare la parola al campo per i risultati della serie C, vale però ora la pena dare un occhio anche alla classifica per il girone B, oggi unico protagonista per la settima giornata. Dobbiamo infatti segnalare la bella battaglia in testa alla lista che vede impegnato Reggiana, Ancona-Matelica e Pescara, con l’Imolese che pure insegue forte di 11 punti di due vittorie di fila appena messe da parte a spese di Teramo e Pontedera. Come la squadra di Fontana però anche Siena e Cesena ambiscono alla vetta della graduatoria, partendo pure sempre dai medesimi punti.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: un altro tris per il Siena!

Alle loro spalle però la concorrenza è tanta e sono davvero molti i club riuniti in pochi punti: non ci stupiremmo che già oggi, dopo i primi risultati della Serie C, la graduatoria cambiasse completamente volto, considerato poi che siamo solo all’inizio della stagione e che i rapporto di forza non sono stati tutti fissati. Pure in fondo alla lista i distacchi tra i club sono minimi e nessuno è rimasto a quota 0: Grosseto, Teramo e Viterbese certo non hanno ancora recuperato la loro prima vittoria, ma chissà che l’impresa possa riuscire oggi, magari ai toscani che oggi del vedranno con un Cesena coi cerotti, dopo il KO sul Modena. Staremo a vedere.

RISULTATI SERIE C

Ore 17:30 Ancona-Matelica – Imolese

Ore 17:30 Carrarese-Montevarchi

Ore 17:30 Grosseto-Cesena

Ore 17:30 Modena-Lucchese

Ore 17:30 Siena-Pistoiese

Ore 17:30 Teramo-Viterbese

Ore 17:30 Vis Pesaro-Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 14

Ancona-Matelica 13

Pescara 12

Siena, Imolese, Cesena 11

Entella, Gubbio 10

Modena 9

Pontedera 8

Carrarese, Olbia, Lucchese 7

Montevarchi, Vis Pesaro 6

Grosseto, Fermana, Pistoiese 4

Teramo, Viterbese 3



© RIPRODUZIONE RISERVATA