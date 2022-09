Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (3^ giornata)

RISULTATI SERIE C: DUE POSTICIPI NEL GIRONE C!

Giugliano Picerno e Foggia Virtus Francavilla si giocano per i risultati di Serie C, e metteranno la parola fine sulla 3^ giornata: il primo turno infrasettimanale ci ha già regalato tante emozioni nei giorni scorsi, ma giovedì 15 settembre si torna in campo alle ore 21:00 per queste due sfide che, ovviamente, daranno anche una nuova definizione alla classifica del girone C. La neopromossa Giugliano ha già ottenuto la sua prima vittoria in campionato e cerca conferme contro il Picerno, che l’anno scorso si è salvato in maniera brillante e adesso arriva a questo posticipo forte di un Monday Night nel quale ha avuto la meglio proprio sul Foggia.

I satanelli possono essere considerati una delle maggiori delusioni di questo avvio di stagione: chiaramente avendo giocato soltanto 180 minuti è ancora troppo presto per tracciare bilanci, ma certamente ci saremmo aspettati il Foggia con una classifica decisamente migliore anche perché le ultime apparizioni in terza divisione ce lo avevano presentato competitivo. Ora senza indugio andiamo a scoprire quello che potrebbe succedere questa sera con i risultati di Serie C, facendo la nostra consueta valutazione sulle partite in programma e in questo caso sui posticipi del girone C per la 3^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare i risultati di Serie C per le partite della 3^ giornata non abbiamo ancora citato la Virtus Francavilla, che si presenta allo Zaccheria per il derby di Puglia: una squadra che nelle ultime stagioni ha ben onorato il campionato di terza divisione, facendo incursioni abbastanza continue ai playoff. La post season verso la promozione resta l’obiettivo anche per questo torneo, che è iniziato con 4 punti: la Virtus Francavilla è l’unica, tra le squadre impegnate questo giovedì sera, a non avere ancora perso e sa che vincere in trasferta contro il Foggia sarebbe un bel colpo anche dal punto di vista dell’entusiasmo.

Come detto i satanelli, rimasti orfani di Zdenek Zeman in estate, stanno deludendo le attese: se non altro la squadra rossonera si può consolare con il fatto che altre corazzate del girone C siano partite con il freno a mano tirato, e come detto abbiamo disputato soltanto due giornate il che dà al Foggia e non solo tutto il tempo per recuperare. Giugliano Picerno invece mette in palio punti che possono già essere importanti per la salvezza: le aspettative per le due squadre potrebbero poi cambiare nel corso della stagione, ma per il momento si guarda ovviamente a questo traguardo come quello da tagliare, possibilmente anche senza affanni.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 3^ GIORNATA

Ore 21:00 Giugliano Picerno

Ore 21:00 Foggia Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro, Crotone, Pescara 6

Monterosi, Turris, Virtus Francavilla 4

Latina, Monopoli, Giugliano, Juve Stabia, Picerno, Audace Cerignola 3

Fidelis Andria, Potenza 2

Avellino, Viterbese, Gelbison 1

Acr Messina, Foggia, Taranto 0











