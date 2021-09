Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (6^ giornata)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: I POSTICIPI DELLA 6^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie C anche in questo giovedi 30 settembre: dopo le scintille occorse martedì e specialmente ieri, ecco che il terzo campionato nazionale è di nuovo di scena, sia pure per completare il quadro dei verdetti per la sesta giornata della stagione regolare. Dunque pure a pochi giorni da una nuova giornata, prevista questo fine settimana, ecco che la Serie C sarà in campo per gli ultimi posticipi di questo turno infrasettimanale che davvero ci ha regalato intense emozioni: vediamo dunque subito le sfide che ci faranno compagnia.

Calendario alla mano notiamo che pure oggi, 30 settembre 2021, i posticipi in programma saranno solo due e entrambi saranno validi per il girone C. Segnamoci subito che alle ore 14.30 sarà fischio d’inizio all’Angelo Massimino per la sfida tra Catania e Turris, mentre dovremo attendere fino alle ore 21.00 per assistere al match tra Avellino e Catanzaro, chiaramente previsto al Partenio.

RISULTATI SERIE C, LA CLASSIFICA

Impazienti di dare il via a questo giovedi per i risultati della Serie C, ci pare però necessario dare un miglior contesto ai due posticipi che ci allieteranno in questo ultimo giorno di settembre: controllando chiaramente anche la classifica. Cominciamo dunque dalla prima sfida, a cui il Catania, padrone di casa, approda con la necessità di riscattarsi dopo alcuni risultati non proprio eccellenti , desiderando di non perdere il treno con la metà migliore della classifica della Serie C. Dove invece troviamo la Turris di Caneo, che forte anche all’ultimo successo conseguito contro la Vibonese, non è affatto lontana dalle migliori del gruppo (Bari, Taranto e Monopoli).

Nel posticipo serale della 6^ giornata tra Avellino e Catanzaro, sono tre punti che valgono la conferma a metà classifica quelli che verranno messi in palio oggi. I due club, che hanno spesso pareggiato e ben poco graffiato finora sono alla ricerca di quel successo che dia la svolta a una stagione fin qui positiva ma non brillante: chissà che questo possa arrivare per i biancoverdi, di ritorno se non altro da una vittoria appena conseguita sul Potenza. Saranno gli irpini a confermarsi entro la top ten della graduatoria del girone C? Solo il campo ce lo dirà.

RISULTATI SERIE C

GIRONE C

Ore 14.30 Catania-Turria

Ore 21.00 Avellino-Catanzaro

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 11

Taranto, Monopoli 10

Virtus Francavilla 9

Picerno, Paganese 8

Turris, Juve Stabia, Avellino 7

Catanzaro, Foggia, Palermo 6

Acr Messina, Fidelis Andria, Campobasso, Latina 5

Catania, Potenza, Monterosi 3

Vibonese 2



