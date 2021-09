Video/ Vibonese Turris (1-4) highlights e gol: i campani stendono i padroni di casa

VIDEO VIBONESE TURRIS 1-4: PRIMO TEMPO

Grazie ad un primo tempo giocato in maniera perfetta, la Turris batte nettamente la Vibonese. Nella quinta giornata del girone C di Serie C, i campani calano il poker in Calabria, vincendo con il risultato di 1-4. Gara risolta in 7 minuti dalla formazione di Caneo, che realizza tre gol che tagliano le gambe alla squadra di casa. Partita chiusa quindi nel primo tempo, come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere i migliori momenti del primo tempo di Vibonese Turris. Fin dalle prime battute di gioco, la squadra campana spinge sull’acceleratore con l’obiettivo di portarsi in vantaggio.

Passano 12 minuti di gioco e ci riesce. Vergara, in area di rigore, tocca con la mano il cross di Varutti. Per il direttore di gara è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Giannone, che con freddezza non sbaglia. Vantaggio della Turris. Gli ospiti, non si accontentano e provano subito a raddoppiare. Al 16′ vanno sul 2-0. E’ ancora Vergara protagonista in negativo, questa volta devia sfortunatamente la palla nella propria porta. E’ autogol e doppio vantaggio ospite. I due gol subiti nell’arco di pochi minuti fanno crollare la Vibonese, e al 20′ subisce il terzo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Leonetti realizza il gol del 3-0 in favore della Turris. Al 23′ i campani realizzano anche la quarta marcatura con Santaniello, ma viene annullata per fuorigioco. Il primo tempo si chiude con il risultato di 0-3.

VIDEO VIBONESE TURRIS 1-4: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Vibonese Turris, gli ospiti forti del triplo vantaggio provano ad abbassare i ritmi e addormentare la partita. Questo atteggiamento dei campani fa guadagnare metri alla Vibonese, che prova così a riaprire la gara. Al 62′ i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze. Senesi va via sulla fascia destra seminando il panico, arriva sul fondo e mette in area un cross teso a mezza altezza. Sul servizio del compagno si avventa Mauceri, che calcia di prima intenzione e batte l’estremo difensore ospite, Abagnale. E’ 1-3 con la Vibonese che prova a riaprirla.

Il gol subito, fa svegliare la Turris, la quale si stava cullando troppo sul triplo vantaggio. La formazione ospite torna quindi ad amministrare la gara, con una fitta rete di passaggi. La Vibonese prova comunque a reagire, cercando di sfruttare la velocità di Senesi sulla destra, non supportato però dai compagni. La Turris controlla la partita e fa correre a vuoto i padroni di casa. La stanchezza della Vibonese lascia spazi in difesa, che al 92′ vengono sfruttati da Loreto. Il calciatore della formazione campana, lanciato in velocità non fallisce il duello con il portiere di casa. Termina 1-4 per la Turris, partita risolta dagli ospiti in meno di 10 minuti.

VIDEO VIBONESE TURRIS 1-4: IL TABELLINO

MARCATORI: 3′ Giannone (T), 16′ aut. Vergara (T), 20′ Leonetti (T), 62′ Mauceri (V), 92′ Loreto (T).

VIBONESE (4-3-3): Marson; Ciotti, Cicagna, Vergara, Mauceri; Basso, Gelonese, Bellini; Spina, Sorrentino, Golfo. All: D’Agostino.

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. All: Caneo.

