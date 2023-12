RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Puglia show nei posticipi! Diretta gol live score (oggi 11 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: DUE POSTICIPI NEL GIRONE C!

Sono appena due le partite che ci faranno compagnia con i risultati di Serie C questo lunedì 11 dicembre: si giocano i posticipi della 17^ giornata, ma abbiamo avuto un sabato particolarmente ricco e dunque i Monday Night saranno soltanto Taranto Monopoli, che inizia alle ore 20:30, e Virtus Francavilla Audace Cerignola che prende invece il via alle ore 20:45. Scenario comunque interessante, e curioso: vengono infatti disputati due derby pugliesi, in un girone C che in questi risultati di Serie C Foggia e Brindisi come rappresentanti di una regione che ha il Lecce in Serie A e il Bari in Serie B.

Al netto di questa discussione geografica, noi possiamo dire che il quadro che ci viene presentato oggi dai risultati di Serie C è particolarmente interessante perché in campo avremo quattro squadre la cui classifica nel girone C è diversa, tra sorprese e delusioni ma anche qualche conferma. Prima che si giochi, come sempre dobbiamo fare la nostra analisi sui temi principali che potrebbero emergere dai campi, e dunque possiamo prenderci un po’ di tempo per provare ad andare ancora più a fondo di questo intrigante lunedì sera che viene dedicato ai risultati di Serie C per la 17^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo allora queste due partite che tra poco si giocheranno per i risultati di Serie C. Tra le squadre coinvolte, soltanto il Taranto è in zona playoff: i rossoblu stanno sicuramente stupendo, si pensava ad una corsa per la salvezza e invece il Taranto è entrato nella terzultima giornata di andata con il settimo posto in classifica, e anche un margine di cinque punti sull’undicesima posizione. Questa piazza nella graduatoria del girone C è occupata dall’Audace Cerignola, l’anno scorso autentica rivelazione: anche quest’anno i gialloblu sono partiti bene, ma poi hanno avuto un calo e si sono fatti assorbire fuori dalla zona playoff. Qui troviamo anche il Monopoli, che è quattordicesimo: pessimo inizio per i gabbiani che poi si sono ripresi, ma arrivano da due sconfitte che hanno nuovamente complicato il loro scenario.

La Virtus Francavilla invece si trova in zona playout, e possiamo dire sia una delusione per come ci aveva abituato nelle passate stagioni: i biancazzurri hanno già perso otto partite ma bisogna anche dire che hanno fatto 4 punti nelle ultime due, di conseguenza questa sera nei risultati di Serie C potrebbero risalire ancor più la corrente e avvicinare proprio l’Audace Cerignola, che al momento è molto più vicina ai playoff che ai playout ma certamente deve anche iniziare a guardarsi le spalle, perché la classifica è in costante evoluzione e non ci si può davvero permettere di prendersi troppe pause nel rendimento.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 17^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 20:30 Taranto Monopoli

Ore 20:45 Virtus Francavilla Audace Cerignola

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 35

Picerno 32

Casertana 30

Benevento 29

Crotone 28

Avellino 27

Taranto 26

Latina 25

Casertana, Giugliano 22

Audace Cerignola, Foggia 21

Sorrento 19

Monopoli, Potenza 18

Virtus Francavilla 16

Turris 15

Acr Messina 14

Brindisi 10

Monterosi 9











