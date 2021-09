Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei recuperi, girone A

RISULTATI SERIE C, È IL GIORNO DEI RECUPERI!

I risultati Serie C torneranno protagonisti oggi, mercoledì 22 settembre 2021, dal momento che inserita saranno in programma due recuperi che andranno a completare il quadro della classifica del raggruppamento più settentrionale al termine delle prime quattro giornate, disputate entro domenica. I recuperi sono però entrambi relativi alla seconda giornata, quando erano saltate le due sfide che andranno appunto ad essere recuperate oggi.

Il programma del giorno per i risultati Serie C ci proporrà dunque due partite. Sarà allora una giornata all’insegna anche della Serie C 2021-2022, grazie ai recuperi di Juventus U23 Triestina alle ore 16.30 e Virtus Verona Piacenza, che avrà invece inizio alle ore 20.30. Due incontri sicuramente interessanti e che appunto chiuderanno la classifica del girone A dopo le prime quattro giornate.

RISULTATI SERIE C: PER RILANCIARSI

Dobbiamo dire che tutte le quattro squadre che scenderanno in campo oggi per i risultati Serie C finora hanno convinto poco. In classifica infatti abbiamo Piacenza e Juventus U23 a quota 3 punti, la Triestina a quota 2 e la Virtus Verona addirittura con un solo punto. Solo la Juventus U23 è riuscita finora a vincere una partita, ma ne ha perse due e arriva dalla sconfitta nel derby piemontese contro la Pro Vercelli domenica. Il Piacenza invece ha pareggiato tre partite su tre, andamento costante ma lento per gli emiliani.

La Triestina aveva cominciato con due pareggi, ma domenica ha perso contro la capolista Padova e di conseguenza adesso deve cercare di rialzarsi e ottenere la prima vittoria, che d’altronde è l’obiettivo anche della Virtus Verona, che domenica nel derby veronese contro la Legnago Salus ha finalmente mosso la classifica con il primo punto stagionale, ma resta sul fondo della classifica. Qualcuno si rilancerà, per altri ci sarà già aria di crisi…

RISULTATI SERIE C, RECUPERI GIRONE A

Ore 16.30 Juventus U23 Triestina

Ore 20.30 Virtus Verona Piacenza

CLASSIFICA

Padova, Pro Vercelli 12

AlbinoLeffe, Sudtirol 10

Lecco 9

Trento, Renate 7

Fiorenzuola 5

FeralpiSalò, Giana Erminio, Pro Patria 4

Piacenza, Juventus U23, Mantova, Pergolettese 3

Triestina, Legnago Salus 2

Virtus Verona, Pro Sesto, Seregno 1



