RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Si gioca a Brindisi! Diretta gol live score (mercoledì 1 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati al via di Brindisi Catania, la prima partita per i risultati di Serie C di questo mercoledì. La situazione nel girone C ci dice che queste due partite metteranno finalmente in pari la classifica: la Juve Stabia comanda con 24 punti e tre vittorie nelle ultime quattro partite, ma la squadra più calda del momento è l’Avellino che arriva da cinque vittorie e in questo lasso di tempo ha recuperato 5 punti alla capolista e 6 al Benevento, agganciando i sanniti in seconda posizione e portandosi a sole due lunghezze dalla Juve Stabia. Un trio campano dunque al comando delle operazioni: terzo il Latina, che però è staccato e ha perso due delle ultime tre partite, facendo appena 7 punti nelle ultime cinque.

Comunque uno in più del Picerno, che si è un po’ perso per strada: tuttavia, i lucani hanno vinto nel fine settimana. Detto del Taranto, in zona playoff troviamo attualmente anche Casertana, Crotone, Foggia e Audace Cerignola: per squali e satanelli francamente si aspettava qualcosa di meglio, l’Audace rivelazione della stagione passata ha perso le ultime due partite ed è in calo. Adesso comunque mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci racconteranno i campi per questi due recuperi: ci siamo davvero, per i risultati di Serie C si può cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

DUE RECUPERI!

Ci attendono due partite, mercoledì 1 novembre, per il quadro dei risultati di Serie C: si tratta di due partite che valgono come recuperi nel girone C, in particolare Brindisi Catania (ore 16:15) è valida per la seconda giornata mentre Taranto Acr Messina (ore 18:30) è per la terza giornata. Due partite molto importanti, che contribuiscono ad avvicinare la classifica del girone C a una sua definitività rispetto ai turni giocati: affrontiamo questo pomeriggio diverse zone della graduatoria anche se in generale, e al netto dello scenario attuale, potremmo parlare di due partite per la salvezza.

Oggi non è così perché il Taranto sta andando oltre quelle che erano le sue possibilità, e arriva a questo mercoledì con un incredibile quinto posto in classifica a -7 dalla capolista Juve Stabia, potendo addirittura prendersi la quarta piazza e sognare a tutti gli effetti la promozione diretta. Più attardate le altre, che devono davvero stare attente: in particolare il Brindisi terzultimo, ma certamente anche Catania e Acr Messina la cui situazione non è troppo più rosea. Scopriremo tra poco quello che succederà nei risultati di Serie C per questi recuperi, intanto qualche altro rapido approfondimento sul mercoledì.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C stanno per farci compagnia: il Taranto come già detto sta volando, attualmente si trova quinto in classifica in compagnia di Picerno, Casertana e Crotone ma una vittoria casalinga contro l’Acr Messina, che ha un contesto del tutto simile e allo stesso modo va a caccia di punti preziosi nel suo recupero, proietterebbe la squadra pugliese a scavalcare il Latina, e nella classifica del girone C si sognerebbe la promozione diretta perché il passo della Juve Stabia è certamente buono ma è anche il peggiore comparato a quello degli altri due gironi nei risultati di Serie C.

Chi deve recuperare terreno è il Brindisi, attualmente terzultimo: la neopromossa si trova in zona playout e oggi affronta una partita davvero delicata contro il Catania, una società che sta vivendo un momento turbolento. In caso di vittoria il Brindisi opererebbe il sorpasso ai danni degli etnei, dunque una partita che questa sera va onorata al massimo perché i biancoblu potrebbero fare un doppio salto in avanti in classifica. I risultati di Serie C stanno allora per fornirci i loro verdetti, si tratta solo di aspettare qualche ora perché le partite prendano il via…

RISULTATI SERIE C: RECUPERI 2^-3^ GIORNATA

Ore 16:15 Brindisi Catania 0-0

Ore 18:30 Taranto Acr Messina

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 24

Avellino, Benevento 22

Latina 18

Picerno, Taranto, Casertana, Crotone 17

Foggia 16

Audace Cerignola 15

Potenza 14

Turris 13

Catania, Giugliano 12

Acr Messina, Monopoli, Virtus Francavilla 11

Brindisi 10

Sorrento 8

Monterosi 6











