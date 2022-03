Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei recuperi (girone C)

RISULTATI SERIE C: DUE RECUPERI NEL GIRONE C

Anche mercoledì 30 marzo è un giorno dedicato ai risultati di Serie C: sono appena due le partite in programma e naturalmente riguardano i recuperi del girone C, un raggruppamento nel quale le gare rimaste indietro sono ancora parecchie. Alle ore 14:30 vivremo Palermo Taranto, per la 22^ giornata; alle ore 18:00 spazio invece a Picerno Campobasso, per la 30^ giornata, ma ricordando che la squadra molisana deve recuperare ancora un’altra partita e dunque abbiamo una situazione ancora totalmente divenire e che, almeno per quanto la riguarda, potrebbe cambiare anche radicalmente.

Sarà dunque curioso scoprire soprattutto quale sarà la nuova definizione della classifica di Serie C, per il girone C: possiamo dire senza timore di smentita che due delle quattro squadre in campo oggi giocano soprattutto per evitare il playout, le altre due invece hanno un contesto diverso anche se, come detto, non si può ancora dire visto che stiamo parlando di uno scenario incompleto, e tra le altre cose all’interno di una classifica che in certe posizioni rimane corta. Non ci resta che attendere che per i risultati di Serie C si giochi, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali dei recuperi.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si torna in campo per i risultati di Serie C, dopo un fine settimana che ci ha raccontato come il Bari abbia mancato il primo match point per la promozione ma sia ormai con un piede e mezzo in Serie B. Guardando invece alle squadre che saranno in campo oggi, il Palermo è reduce da tre pareggi consecutivi: un trend comune quello del rallentamento nelle prime posizioni della classifica, ma comunque per i rosanero è un peccato perché il calendario era favorevole, e adesso la storia della graduatoria potrebbe raccontare di una squadra seconda in classifica.

Magari, addirittura con la possibilità concreta di andare a dare fastidio allo stesso Bari, magari solo sulla carta ma comunque in maniera molto più concreta di quanto possa fare il Catanzaro. Tra le altre, quella messa peggio è il Taranto che nel 2022 non ha mai vinto: gli ultimi risultati di Serie C sono stati negativi per i pugliesi, che però hanno la bellezza di tre partite da recuperare. Certo: resta sempre da capire quale bottino saranno in grado di raccogliere, ma almeno potenzialmente potremmo dover raccontare di una squadra in zona playoff, e dunque è chiaro come lo scenario possa rapidamente cambiare. Scopriremo quello che succederà a breve, almeno per i risultati di Serie C di oggi…

RISULTATI SERIE C: RECUPERI GIRONE C

Ore 14:30 Palermo Taranto

Ore 18:00 Picerno Campobasso

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 72

Catanzaro 62

Avellino 59

Monopoli* 58

Virtus Francavilla* 55

Palermo* 54

Foggia (-2) 53

Turris** 45

Monterosi, Latina 44

Catania (-4)*, Picerno*, Juve Stabia 43

Campobasso** 40

Taranto***, Acr Messina 36

Paganese, Potenza 32

Fidelis Andria 29

Vibonese 20

* una partita in meno

** due partite in meno

