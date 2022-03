Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi B, C (34^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE LA 34^ GIORNATA!

Prosegue il programma dei risultati di Serie C per la 34^ giornata: dopo aver dato spazio al girone A, domenica 27 marzo assisteremo alle partite che sono in programma per i gironi B e C, con inizio dei match alle ore 14:30 dove si svolgerà il grosso del calendario, e poi un’incursione come sempre nella fascia delle ore 17:30. Ricordiamo anche che venerdì si è già giocata Entella Pistoiese mentre il Monday Night sarà Modena Ancona-Matelica; questo per il girone B, mentre nel girone C Turris Virtus Francavilla è stata rinviata (positività nel gruppo corallino) e per il momento fissata per giovedì 31 marzo.

Cosa ci porterà in dote la domenica dedicata ai risultati di Serie C? Ovviamente il solito duello per la promozione diretta: aspettando il Modena, la Reggiana può mettere pressione alla capolista del girone B dovendo recuperare i 5 punti di ritardo in classifica, avendo infatti pareggiato contro il Cesena nell’ultimo impegno. Nel girone C invece è fatta per il Bari, che anzi già oggi potrà festeggiare la promozione diretta: per ottenere il primo posto aritmetico i galletti devono battere la Fidelis Andria nel derby pugliese e sperare che il Catanzaro non faccia lo stesso sul campo della Juve Stabia. Vedremo se sarà questo il caso…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque possiamo analizzare il quadro dei risultati di Serie C, anticipando che alcune squadre si sono messe in pari rispetto alle partite giocate ma anche che il Covid ha come detto fermato la Turris, che dunque dovrà recuperare contro la Virtus Francavilla ma poi portare a termine il famoso match contro il Campobasso, che appunto si sarebbe dovuto concludere quattro giorni fa. Nel girone C la corsa ai playoff è ancora aperta: è fatta solo per il Catanzaro ma sostanzialmente sono alla post season anche Avellino, Virtus Francavilla, Monopoli e Palermo, il Foggia ha un piede ai playoff mentre Turris, Latina e il sorprendente Catania devono ancora conquistare il pass, perché ci sono almeno quattro squadre (Picerno, Monterosi, Juve Stabia e Campobasso) che sono a portata di sorpasso al decimo posto.

La situazione nel girone B per quanto riguarda la qualificazione ai playoff è abbastanza diversa. Qui infatti l’aritmetica sorride già a Reggiana (che abbiamo visto essere in corsa per la promozione diretta), Cesena, Pescara ed Entella; all’Ancona-Matelica manca un soffio, l’obiettivo non dovrebbe sfuggire al Gubbio e allora la corsa ai playoff riguarda in particolar modo Vis Pesaro, Lucchese e Pontedera che oggi li giocherebbero, ma che si devono guardare da Carrarese, Siena, Montevarchi, Olbia e Teramo (la Fermana sembra fuori dai giochi). Saranno quindi risultati di Serie C parecchio importanti quelli cui assisteremo domenica 27 marzo…

RISULTATI SERIE C: 34^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14:30 Carrarese Vis Pesaro

Ore 14:30 Fermana Cesena

Ore 14:30 Olbia Teramo

Ore 14:30 Pescara Pontedera

Ore 17:30 Gubbio Viterbese

Ore 17:30 Montevarchi Grosseto

Ore 17:30 Reggiana Imolese

Ore 17:30 Siena Lucchese

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 78

Reggiana 73

Cesena 59

Pescara 57

Entella 56

Ancona-Matelica 50

Gubbio 47

Vis Pesaro 41

Lucchese, Pontedera 40

Carrarese 39

Siena, Montevarchi, Olbia, Teramo 37

Fermana 33

Pistoiese 32

Viterbese 31

Imolese (-2) 30

Grosseto 28

GIRONE C

Ore 14:30 Acr Messina Latina

Ore 14:30 Catania Taranto

Ore 14:30 Foggia Campobasso

Ore 14:30 Juve Stabia Catanzaro

Ore 14:30 Monopoli Potenza

Ore 14:30 Monterosi Vibonese

Ore 14:30 Paganese Palermo

Ore 14:30 Picerno Avellino

Ore 17:30 Bari Fidelis Andria

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 71

Catanzaro 61

Avellino 56

Virtus Francavilla, Monopoli 55

Palermo 53

Foggia (-2) 50

Turris 45

Latina 44

Catania (-4), Picerno, Monterosi 43

Juve Stabia 42

Campobasso 40

Taranto 36

Acr Messina 33

Potenza 32

Paganese 31

Fidelis Andria 28

Vibonese 19











