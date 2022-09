Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone A (1^ giornata)

RISULTATI SERIE C: FINALMENTE SI PARTE!

Finalmente i risultati di Serie C ci fanno compagnia: si parte sabato 3 agosto con la 1^ giornata che è dedicata al girone A, mentre gli altri due gironi saranno impegnati domenica. Finalmente, è proprio il caso di dirlo: anche quest’anno infatti la Lega Pro ha ritardato più volte l’annuncio dei gironi e poi la compilazione dei calendari, dovendo far fronte a società che hanno rinunciato o non sono riuscite a iscriversi e, di conseguenza, riformando gli organici con riammesse e ripescate. Poi, il sorteggio dei tre gironi ha dato il via al campionato di terza divisione: si riparte, e come sempre è davvero complicato fare un’ipotesi su quello che potrebbe succedere.

Va ricordato che al termine della stagione regolare soltanto la prima in classifica di ciascun gruppo otterrà la promozione diretta in Serie B; le altre piazzate nella metà alta di suddetta classifica andranno ai playoff, che avranno vita davvero lunga e saranno emozionanti, regalandoci poi la quarta squadra promossa. Per le retrocessioni è previsto il playout; questo però lo vedremo ovviamente strada facendo, per il momento siamo soltanto alla prima giornata e dunque, avvicinandoci ai risultati di Serie C, possiamo andare a presentare le squadre che saranno coinvolte in questo girone A provando ad anticipare i temi salienti di sabato 3 settembre.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora pronti a vivere i risultati di Serie C: siamo nel girone A, che l’anno scorso è stato dominato da un Sudtirol che ha centrato una promozione storica, con la difesa migliore d’Europa e il testa a testa con il Padova. I biancoscudati, reduci da due finali playoff perse consecutivamente (contro Alessandria e Padova), sono nuovamente inseriti nel girone A e danno la sensazione di essere favoriti per la promozione; ancora una volta però dovranno fare i conti con realtà strutturate e che sperano di sopravanzare la squadra veneta.

Nella griglia di partenza possiamo per esempio posizionare molto in alto la Feralpisalò, realtà consolidata dei risultati di Serie C e che punta quest’anno a fare il salto di qualità definitivo, vale a dire salire finalmente in Serie B; poi Vicenza e Pordenone a caccia della immediata risalita dopo la retrocessione, e chiaramente una Triestina sempre combattiva ma che in queste stagioni si è sempre fermata qualche passo prima della gloria. Sarà poi intrigante osservare come si comporterà la Juventus Next Gen, che ovviamente è la vecchia Juventus U23 ai nastri di partenza con un nuovo nome ufficiale; si tratta adesso di lasciare che a parlare siano i campi, noi mettiamoci comodi e aspettiamo con fiducia perché tra poco per i risultati di Serie C si potrà cominciare a giocare…

RISULTATI SERIE C: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:30 Albinoleffe Feralpisalò

Ore 17:30 Juventus Next Gen Trento

Ore 17:30 Novara Renate

Ore 17:30 Pro Patria Arzignano

Ore 17:30 Pro Vercelli Padova

Ore 17:30 Sangiuliano Mantova

Ore 17:30 Vicenza Pro Sesto

Ore 17:30 Virtus Verona Lecco

Ore 20:30 Pergolettese Piacenza

Ore 21:00 Triestina Pordenone











