RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: ecco i numeri del girone A, live score

RISULTATI SERIE C: I NUMERI

Potendo presentare l’intero programma del girone A, anticipando i risultati di Serie C andiamo a vedere alcuni numeri che ci accompagnano nella 13^ giornata. Come detto le due capolista Pordenone e Renate viaggiano con meno di 2 punti di media: nello specifico siamo a 1,92 per entrambe, e i ramarri hanno numeri migliori anche per quanto riguarda i gol segnati, che sono 21 (10 nelle ultime due giornate) e quelli subiti, 6.

Il Pordenone ha il miglior attacco e la miglior difesa del girone A, il primo dato condiviso con il Vicenza; seconda posizione per Renate e Novara, le due squadre hanno segnato 18 gol, mentre parlando della difesa tutte le altre squadre hanno incassato almeno 10 reti, il secondo miglior reparto è quello della Feralpisalò che però segna pochissimo, 13 gol che ne fanno la squadra peggiore addirittura tra le prime 17 della classifica (incluso il Mantova, che ha proprio 13 reti). Insomma, la Feralpisalò ha il terzultimo attacco del girone A: fanno peggio solo Triestina (11) e Virtus Verona (7), la peggiore difesa invece è quella del Piacenza che ha incassato la bellezza di 25 reti, seguita poi dalle 22 del Mantova. Oggi vedremo se questi numeri cambieranno in qualche modo attraverso i risultati di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI TUTTO IL GIRONE A!

Il nuovo appuntamento con i risultati di Serie C scatta alle ore 14:30 di sabato 12 novembre: avremo sei partite in questo primo pomeriggio e poi le altre quattro alle ore 17:30, dunque le due consuete fasce orarie nel campionato di terza divisione. Oggi si gioca per il girone A, dunque la programmazione subisce un’altra variazione ma, come sappiamo, è consuetudine anche questa; quello che a noi interessa in questa breve presentazione dei risultati di Serie C è scoprire quali partite si giocheranno oggi e in che modo potrebbe cambiare la classifica del girone A, che per inciso è arrivato alla sua 13^ giornata.

Si procede, possiamo dirlo, a rilento: nemmeno le due capolista, che sono Pordenone e Renate, viaggiano con almeno 2 punti a partita e questo perché entrambe hanno rallentato più volte la loro corsa, ultimi tra questi i nerazzurri che domenica scorsa hanno pareggiato in casa contro la Pergolettese, subendo l’aggancio degli scatenati ramarri e l’avvicinamento di una Feralpisalò che ha fatto il colpo a Vicenza. Staremo allora a vedere quello che succederà nel sabato di metà novembre dedicato ai risultati di Serie C, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a valutare rapidamente alcuni dei temi principali che sono legati al campionato.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C ci presentano un quadro interessante: come detto abbiamo due squadre al comando, il Renate ha sognato la fuga ma ha dovuto nuovamente accettare di venire ripreso dal Pordenone, che forse per organico ha la squadra migliore di tutto il girone A e lo ha dimostrato nelle ultime due uscite, rifilando cinque gol alla Pergolettese – che prima di allora non aveva mai perso in casa – e poi addirittura al Lecco, che prima del turno scorso aveva gli stessi punti della compagine friulana. Hanno nuovamente rallentato Padova e Novara, che hanno bisogno di uscire dal loro guscio.

Periodo complesso anche per il neopromosso City Nova, che generalmente sta facendo bene ma è stato agganciato dalla rediviva Juventus U23, che grazie alla vittoria sul Novara (oggi un altro derby contro la Pro Vercelli) torna ad assaporare aria di playoff. Tra le partite di oggi, il Pordenone va sul campo di un Piacenza reduce dalla prima vittoria in campionato mentre il Renate è atteso dalla Triestina, in crisi come il Mantova e in zona playoff; la Virtus Verona, ultima in classifica nel sabato che introduce i risultati di Serie C, è in casa nel derby veneto contro il Vicenza, con lo stesso LaneRossi che ha bisogno di rialzare la testa.

RISULTATI SERIE C: 13^ GIORNATA

ore 14:30 Albinoleffe City Nova

ore 14:30 Arzignano Mantova

ore 14:30 Juventus U23 Pro Vercelli

ore 14:30 Pergolettese Trento

ore 14:30 Pro Sesto Padova

ore 14:30 Triestina Renate

ore 17:30 Feralpisalò Lecco

ore 17:30 Novara Pro Patria

ore 17:30 Piacenza Pordenone

ore 17:30 Virtus Verona Vicenza

CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

Pordenone, Renate 23

Feralpisalò 22

Novara 20

Padova 19

Arzignano, Pro Sesto, Pro Patria 18

Pro Vercelli, Vicenza 17

Juventus U23, City Nova 16

Pergolettese, Albinoleffe 15

Trento 13

Mantova 11

Triestina 10

Piacenza 8

Virtus Verona 7











