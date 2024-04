RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ La lotta per i playoff! Diretta gol live score girone A (oggi 20 aprile 2024)

RISULTATI SERIE C: PER I PLAYOFF

Studiando meglio il quadro dei risultati di Serie C, nella classifica del girone A dobbiamo parlare della corsa ai playoff. Abbiamo già detto come alcune squadre siano già aritmeticamente qualificate: per la precisione ne troviamo cinque. Il Padova è sicuro del suo secondo posto, dunque entrerà in corsa molto tardi; Vicenza e Triestina si giocano in queste ultime due giornate la terza posizione per saltare un turno in più e avere un cammino agevolato verso la promozione, Atalanta U23 e Legnago Salus (i veneti nell’ultimo turno hanno perso la prima partita in tutto il girone di ritorno) hanno un punto di distanza e sono in competizione per il quinto posto.

Quasi fatta per la Giana Erminio che è settima in classifica, mentre Trento, Pro Vercelli e Lumezzane devono ancora lottare: in particolare le ultime due hanno appena un punto di vantaggio sulla Pro Patria ma anche i gialloneri rischiano (+2), delle squadre attualmente escluse dalle prime dieci posizioni sperano ampiamente Renate, Albinoleffe e Virtus Verona ma le cose potrebbero andare bene anche all’Arzignano, detto però che dai seriani in giù bisogna anche guardarsi le spalle perché la Pergolettese è assolutamente vicina. Sarà insomma un rush finale straordinario, e noi non vediamo l’ora di raccontarlo con i risultati di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI SOLO IL GIRONE A!

I risultati di Serie C tornano sabato 20 aprile, con la prima parte della 37^ giornata: l’appuntamento è alle ore 18:30 e vivremo l’intero programma del girone A, perché la Lega Pro nelle ultime due giornate della stagione regolare garantisce la contemporaneità delle partite all’interno del singolo girone. Dieci gare allora, tutte da vivere: la classifica del girone A ci dice che il Mantova ha da tempo conquistato la promozione diretta – e dopo averlo fatto si è decisamente rilassato – ci sono alcune squadre già aritmeticamente qualificate ai playoff e l’Alessandria è retrocessa immediatamente in Serie D, ma gli altri verdetti sono da definire.

Alcuni chiaramente potranno arrivare già nel corso di questa 37^ giornata, altri saranno rimandati all’ultimo turno perché la classifica rimane abbastanza corta a metà del gruppo; sarà allora molto interessante stabilire cosa succederà oggi nei risultati di Serie C che tra poco ci faranno compagnia, analizzeremo ogni singolo contesto di una graduatoria che regalerà conferme ma anche sorprese e colpi di scena, iniziamo la nostra valutazione approfondita sul sabato che è dedicato interamente al girone A e poi i risultati di Serie C ci diranno come effettivamente le cose andranno sui campi.

RISULTATI SERIE C: PROMOZIONE DECISA, IL RESTO…

A poche ore dal calcio d’inizio delle partite, possiamo dire che nei risultati di Serie C di oggi spera in una vittoria anche il Mantova: i virgiliani vanno a Lumezzane, vero che già da tempo hanno festeggiato la promozione nel campionato cadetto ma non vincono da tempo e certamente vogliono raggiungere e superare quota 80 punti, così da chiudere nel migliore dei modi una stagione entusiasmante pur essendo già al lavoro per costruire la squadra che tra qualche mese dovrà iniziare il percorso verso la salvezza in Serie B. Il Padova ha già blindato il secondo posto in classifica: ancora una volta i biancoscudati affidano ai playoff le loro speranze di promozione, nelle ultime occasioni è sempre andata male.

Il Padova infatti ha giocato due finali consecutive per andare in B, ma le ha perse contro Alessandria e Palermo: dopo una stagione che possiamo considerare transitoria è tornato a essere competitivo per il salto di categoria ma ha perso il braccio di ferro con il Mantova, come surplus ha anche lasciato al Catania la Coppa Italia Serie C ma sa bene che tra qualche settimana inizierà un campionato di tipo diverso, e allora è chiaro come la squadra veneta, che oggi è in trasferta a Fiorenzuola contro una squadra che si deve salvare, stia già preparando i playoff. Il resto dello scenario legato ai risultati di Serie C lo analizzeremo strada facendo…

RISULTATI SERIE C: 37^ GIORNATA GIRONE A

Ore 18:30 Atalanta U23 Pro Sesto

Ore 18:30 Fiorenzuola Padova

Ore 18:30 Legnago Salus Alessandria

Ore 18:30 Lumezzane Mantova

Ore 18:30 Pergolettese Albinoleffe

Ore 18:30 Pro Patria Virtus Verona

Ore 18:30 Pro Vercelli Arzignano

Ore 18:30 Renate Giana Erminio

Ore 18:30 Triestina Novara

Ore 18:30 Vicenza Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 79

Padova 73

Vicenza 65

Triestina 63

Atalanta U23 55

Legnago Salus 54

Giana Erminio 50

Trento 48

Pro Vercelli, Lumezzane 47

Pro Patria 46

Renate 45

Albinoleffe, Virtus Verona 44

Arzignano 43

Pergolettese 51

Novara 39

Fiorenzuola 37

Pro Sesto 32

Alessandria (-3) 19











