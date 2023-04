RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: grande lotta per la salvezza, live score

RISULTATI SERIE C: PER LA SALVEZZA

Nei risultati di Serie C ovviamente è interessantissima anche la corsa alla salvezza. Le partite di cartello sono Pergolettese Triestina, Piacenza Vicenza e Pordenone Albinoleffe: la classifica ci dice che i seriani hanno 38 punti contro i 36 degli alabardati e i 35 dei lupi, ma attenzione perché non tutto è scontato. Infatti il Piacenza ha dalla sua la doppia sfida diretta con la Triestina: in caso di pari punti dunque sarebbe quest’ultima a retrocedere in Serie D.

Scongiurata l’ipotesi di un arrivo a tre – in questo caso retrocessione comunque per la Triestina, e Piacenza terzultimo – questo ci dice già che l’Albinoleffe è comunque sicuro di giocare il playout; a tale proposito, l’ultima squadra al sicuro è la Pro Patria mentre rischiano ancora Mantova e, incredibilmente, Pro Vercelli che hanno solo due punti di vantaggio sul Trento, e tre sul Sangiuliano City Nova. Queste due squadre possono ancora salvarsi, anche se per la neopromossa gialloverde sarà durissima; dunque fari puntati su tanti campi per stabilire chi retrocederà direttamente in quarta divisione e chi invece se non altro potrà giocarsi il playout, mentre altre squadre termineranno oggi le loro fatiche nei risultati di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

TERMINA IL GIRONE A!

I risultati di Serie C per sabato 22 aprile sono importanti: inizia infatti la 38^ giornata, che è l’ultima della stagione regolare, e oggi in campo avremo le squadre del girone A che giocano in contemporanea (inizio delle partite alle ore 17:30) per garantire la regolarità della corsa ai vari verdetti. Uno è arrivato: la Feralpisalò ha finalmente conquistato la promozione diretta dopo anni di grande ascesa e competitività, adesso però bisogna stabilire le ultime squadre che andranno ai playoff, definire la retrocessione diretta in Serie D e la disputa degli spareggi per mantenere la categoria.

Sarà dunque un sabato intenso quello dedicato ai risultati di Serie C: naturalmente alcune partite conteranno poco se non magari per piazzarsi meglio nella griglia dei playoff, altre invece saranno veri e propri spareggi per ottenere l’obiettivo che può valere tutta una stagione. Non resta quindi che mettersi comodi e stare a vedere quello che succederà sui vari campi, per il momento noi possiamo prenderci del tempo per fare delle valutazioni più approfondite circa il quadro delle dieci partite che tra qualche ora animeranno questo entusiasmante sabato pomeriggio.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C dunque ci spingono verso gli ultimi verdetti del girone A. La Feralpisalò ha completato l’opera in una classifica che fino alle ultime giornate è rimasta assolutamente equilibrata, con sei o sette squadre in lotta per la promozione diretta che hanno dato grande brillantezza a questa stagione regolare. Alla fine per distacco si sono imposti i Leoni del Garda, che finalmente giocheranno in Serie B: niente da fare per Lecco, Pro Sesto e Pordenone che ora, come il Vicenza che sarà grande mina vagante insieme al Padova, andranno a giocarsi i playoff sapendo che solo una delle squadre in arrivo dai tre gironi salirà di categoria.

Anche per questo dunque sarà interessante scoprire cosa succederà nella 38^ giornata: i risultati di Serie C definiranno anche la griglia della post season, avere il fattore campo nei primi turni sarà davvero determinante perché un pareggio in gara secca farebbe avanzare la squadra meglio piazzata nella graduatoria del girone. Triestina e Piacenza invece si giocano la possibilità di arrivare al playout: una delle due sarà retrocessa direttamente in Serie D, qualunque delle due sia sarà comunque una grande delusione per quelle che erano le premesse estive.

RISULTATI SERIE C: 38^ GIORNATA GIRONE A

Ore 17:30 Arzignano Renate

Ore 17:30 Feralpisalò Pro Sesto

Ore 17:30 Lecco Pro Vercelli

Ore 17:30 Mantova Padova

Ore 17:30 Pergolettese Triestina

Ore 17:30 Piacenza Vicenza

Ore 17:30 Pordenone Albinoleffe

Ore 17:30 SG City Nova Pro Patria

Ore 17:30 Trento Novara

Ore 17:30 Virtus Verona Juventus U23

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò 68

Lecco 61

Pro Sesto 60

Pordenone 59

Vicenza 58

Padova 56

Virtus Verona 55

Arzignano 53

Novara 52

Pergolettese 51

Renate 50

Juventus U23 49

Pro Patria 47

Mantova, Pro Vercelli 45

Trento 43

SG City Nova 42

Albinoleffe 38

Triestina 36

Piacenza 35











