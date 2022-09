Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone A (4^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO PER IL GIRONE A!

Sabato 17 settembre scatta un nuovo appuntamento con i risultati di Serie C: in campo il girone A, vale a dire quello che nel turno infrasettimanale ha giocato di martedì e dunque, giustamente e come da calendario di questo avvio di stagione, apre le danze. Siamo nella 4^ giornata: è presto per tracciare bilanci, ma certamente non possiamo fare a meno di notare che dopo 270 minuti non ci sono più squadre a punteggio pieno in classifica. L’ultima era il Novara, che è stata costretta al pareggio quattro giorni fa; troviamo dunque un terzetto al comando del girone A, e la situazione si sta facendo interessante.

Vedremo quello che succederà negli imminenti risultati di Serie C; per il momento possiamo dire che il pronostico è più o meno rispettato, ma ci sono squadre che stanno deludendo le attese e altre che, al contrario, hanno raccolto più punti di quanto fosse lecito pensare. Siccome però in questo momento il calendario fa ancora la sua ampia parte, è ancor più importante analizzare le partite che sabato 17 settembre ci faranno compagnia nella 4^ giornata, perché la classifica del girone A dopo questi risultati di Serie C in arrivo potrebbe risultare ancor più stravolta.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa dire allora dei risultati di Serie C che ci accompagneranno questo sabato? Nella 4^ giornata arrivano tre squadre in testa: appunto il Novara, poi la Pro Patria e il retrocesso Pordenone. Andiamo a vedere subito i loro impegni: quello più agevole almeno sulla carta ce l’ha il Novara, che al Silvio Piola ospita una Virtus Verona ancora a caccia della prima vittoria e che ha già perso due volte in questo avvio di campionato. Il Pordenone rischia a San Giuliano Milanese: il City Nova è una neopromossa terribile che con due vittorie – e una sconfitta – fa parte del gruppetto che insegue le capolista e dunque potrebbe operare il sorpasso ai danni dei friulani, che naturalmente sono tornati n Serie C con la speranza di tornare immediatamente al piano di sopra.

Abbiamo infine la Pro Patria, che ha la partita più tosta di tutte: si va all’Euganeo ad affrontare il Padova, che dopo il passo falso della prima giornata ha vinto entrambi gli impegni successivi (l’ultimo in casa della Juventus U23, squadra sempre temibile) e si è idealmente lanciato verso la promozione sfuggita nella finale playoff delle ultime due stagioni. Tra poco si gioca, non resta allora che mettersi comodi e valutare quello che ci diranno i campi in questi attesi risultati di Serie C per la 4^ giornata del girone A.

RISULTATI SERIE C: 4^ GIORNATA

Ore 14:30 Arzignano Piacenza

Ore 14:30 Triestina Pro Vercelli

Ore 17:30 Albinoleffe Vicenza

Ore 17:30 Feralpisalò Pergolettese

Ore 17:30 Lecco Pro Sesto

Ore 17:30 Mantova Trento

Ore 17:30 Novara Virtus Verona

Ore 17:30 Padova Pro Patria

Ore 17:30 Renate Juventus U23

Ore 17:30 City Nova Pordenone

CLASSIFICA GIRONE A

Novara, Pro Patria, Pordenone 7

Padova, City Nova, Pergolettese, Feralpisalò, Vicenza 6

Arzignano 5

Juventus U23, Lecco, Renate, Pro Vercelli 4

Trento 3

Virtus Verona, Triestina 2

Pro Sesto, Albinoleffe, Piacenza 1

