Video/ Pescara Viterbese (1-1) highlights e gol: Ferrari firma il pari allo scadere

VIDEO PESCARA VITERBESE 1-1: PRIMO TEMPO

Termina in parità la partita tra Pescara e Viterbese. Nella quinta giornata del girone B di Serie C, il risultato finale è di 1-1. Andiamo a rivivere le emozioni della partita con il video e gli highlights. E’ la Viterbese che parte forte fin dalle prime battute di gioco, sorprendendo il Pescara già al 5′ minuto. Fallo in area di rigore del Pescara, l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va Volpicelli. L’attaccante batte Di Gennaro e porta in vantaggio gli ospiti, è 1-0.

Il gol subito, innervosisce il Delfino, che prova a metterla sul piano fisico. La squadra di Auteri prova a reagire, ma gli ospiti sono ben organizzati e non lasciano spazi liberi. Al 10′ la Viterbese sfiora anche il raddoppio, Murilo colpisce entrambi i pali da ottima posizione. Il Pescara continua a spingere sull’acceleratore per tutto il primo tempo, ma non riesce ad essere incisivo e la prima frazione di gara si conclude con gli ospiti in vantaggio per 1-0.

VIDEO PESCARA VITERBESE 1-1: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Pescara Viterbese segue la trama della prima frazione. I padroni di casa provano il forcing con l’intento di realizzare il gol del pareggio. La formazione di Auteri però, spingendosi in avanti lasciano spazi aperti nelle retrovie e dopo due minuti rischiano di andare in doppio svantaggio. Volpicelli servito di tacco da Capanni, si invola verso la porta avversaria, ma si fa murare da Di Gennaro. Il portiere di casa mantiene il risultato aperto.

Al 54′ entra in campo Franco Ferrari nel Pescara. Dopo nemmeno un minuto, l’attaccante colpisce la traversa con un colpo di testa. L’azione poi viene fermata per posizione di fuorigioco. Il Delfino, spinto dai propri tifosi continua ad attaccare e nei minuti finali è proprio Ferrari a trovare il gol del pareggio. Al minuto 93, con un guizzo, riesce a deviare in rete il tiro-cross di un compagno, facendo esplodere lo stadio Adriatico. Il punto conquistato, permette agli abruzzesi di restare nelle zone alte di classifica. Per gli ospiti, è il secondo punto stagionale, con il rammarico di aver perso due punti a pochi minuti dalla fine.

VIDEO PESCARA VITERBESE 1-1: IL TABELLINO

RETI: 5′ Volpicelli (V), 93′ Ferrari (P).

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Ingrosso, Drudi, Illanes; Zappella, Rizzo, Memushaj, Nzita; Galano, D’Ursi, Rauti. A disp. Sorrentino, Frascatore, Cancellotti, Veroli, Rasi, Diambo, Sanogo, Valdifiori, De Marchi, Clemenza, Marilungo, Ferrari. All. Gaetano Auteri. VITERBESE (3-4-1-2): Bisogno; Van Der Velden, D’Ambrosio, Martinelli; Pavlev, Calcagni, Capanni, Foglia, Urso; Volpicelli, Murilo. A disp. Daga, Marenco, Fracassini, Adopo, Ricchi, Errico, Alberico, Tassi, Simonelli, Megelaitis. All. Alessandro Dal Canto. ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani. CLICCA QUI PER IL VIDEO PESCARA VITERBESE, GOL E HIGHLIGHTS

