Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol: di nuovo in campo! Live score

RISULTATI SERIE C: DI NUOVO IN CAMPO!

E’ finalmente arrivato il momento di tornare in campo, con la seconda tranche di partite di questa giornata dedicata alla Serie C. Menù molto ricco dopo il primo trittico delle 14.30, con nuove sfide che ci diranno molto in ottica classifica. Fari puntati sul Cesena, che all’Orogel Manuzzi ospita la Lucchese. In campo anche Virtus Entella Pontedera al Comunale di Chiavari. La Fermana, invece, ospita in casa il Siena; mentre il Gubbio va a caccia di punti pesanti nell’incontro casalingo contro la Vis Pesaro. Si gioca anche sul campo del Montevarchi, che riceve il San Donato. E poi la capolista Reggiana impegnata nella sfida interna contro la Recanatese. Il programma di questa giornata, come anticipavamo precedentemente, si chiude con il posticipo delle 18.30 tra Imolese Rimini. Non resta dunque che metterci comodi e attendere il calcio di inizio per i risultati di Serie C. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

RISULTATI SERIE C, RISULTATI GARE 14.30: OLBIA A VALANGA CONTRO L’ALESSANDRIA

Ed eccoci con i risultati Serie C dopo il triplice fischio finale del primo trittico di partite in programma questo pomeriggio. Non sono mancati i gol e le emozioni in questo primo scorcio di giornata, con la vittoria roboante dell’Olbia che liquida l’Alessandria con un sonante quattro a zero. Succede tutto nella ripresa, grazie ad una doppietta di Dessena ed una doppietta di Ragatzu. Partita spettacolare tra Ancona Carrarese, con le due squadre che totalizzano tre gol per parte e si dividono la posta in palio. Cade in casa, invece, la Fiorenzuola, piegata sul punteggio di 1-3 dal Torres. Alle ore 17.30 le altre partite del giorno, si gioca infatti su altri sei campi. Il programma odierno si chiude con Imolese Rimini alle 18.30. Vedremo dunque come cambierà la classifica di Serie C al termine dei match in programma. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

RISULTATI SERIE C, RISULTATI PARZIALI: ANCONA AVANTI

Ed eccoci coi risultati parziali di questa giornata dedicata alla serie C, con la prima tranche di partite in pieno svolgimento. Per quanto riguarda le gare cominciate alle ore 14.00, le squadre sono da poco rientrate in campo per disputare i secondi tempi. Grande curiosità di capire come i risultati di questa giornata cambieranno la classifica di Serie C, ma ora è ancora troppo presto per fare calcoli. Dando uno sguardo ai punteggi ancora ferme sul risultato di 0-0 la sfida tra Olbia Alessandria; conduce invece sul risultato di 2-1 l’Ancona, nella sfida casalinga contro la Carrarese. Pareggiano, infine, Fiorenzuola Torres, con un gol per parte. Secondi tempi ripartiti intanto, in attesa delle gare che cominceranno alle 17.30. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

RISULTATI SERIE C: PARTITE AL VIA!

Siamo finalmente arrivati al pomeriggio dedicato ai risultati di Serie C: Reggiana, Entella e Cesena si giocano la promozione diretta in queste ultime quattro giornate. Abbiamo già parlato del calendario che le attende, adesso ci possiamo concentrare sulla classifica avulsa e le sfide dirette che, nel 2021, erano state decisive nel consegnare al Perugia la promozione diretta nel girone B, nei confronti del Padova. La Reggiana ha un punto con l’Entella: 0-0 a Chiavari e 0-1 interno lo scorso 11 marzo. Contro il Cesena invece la capolista ha perso 1-0 al Mapei Stadium ma poi vinto 2-1 al Manuzzi; dal canto suo la Virtus Entella ha pareggiato in casa contro i romagnoli crollando in trasferta (0-4) lo scorso 14 marzo.

Dunque: il Cesena è la squadra messa meglio con 7 punti, segue l’Entella con 5 e la Reggiana è ultima con 4. In caso di arrivo delle tre a pari punti la promozione diretta sarebbe dei romagnoli; invece con un tandem al comando la Reggiana farebbe valere i due gol segnati in trasferta al Cesena ma perderebbe la sfida diretta con l’Entella, che dal canto suo lascerebbe la promozione diretta ai romagnoli se fosse in testa con loro. Insomma: quadro davvero intrigante con quattro giornate da giocare. Una di queste inizia tra pochi minuti: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi, possiamo dare il via al sabato dedicato ai risultati di Serie C! (agg. di Claudio Franceschini)

I PLAYOFF

Analizzando il quadro dei risultati di Serie C per questo sabato, possiamo notare che la corsa ai playoff si sta ormai definendo. Le due che tra Reggiana, Entella e Cesena non otterranno la promozione diretta sanno già che giocheranno direttamente la fase nazionale, già a livello aritmetico; post season timbrata poi da Carrarese e Gubbio, ma di fatto anche dall’Ancona che si trova a +12 sulla Recanatese e l’ha battuta 4-0 all’andata (l’altro derby sarà all’ultima giornata). Allo stesso modo naturalmente può festeggiare il Pontedera che è a -1 dai dorici; molto vicino all’obiettivo il Siena, che non dovrebbe avere grossi problemi a difendere le 6 lunghezze di margine sull’undicesimo posto.

Potrebbe invece rischiare qualcosa la Lucchese (+4), per il Rimini che ha 2 punti di vantaggio sulla Recanatese sarà corsa serrata. Altre squadre che ragionevolmente possono sperare nei playoff sono soltanto Fermana e Fiorenzuola, rispettivamente a 4 e 5 lunghezze dal Rimini che in questo momento è decimo nella classifica del girone B di Serie C; troppo staccate Olbia e Torres, che anzi si devono preoccupare di non farsi assorbire da Vis Pesaro, Alessandria e San Donato volendo confermare la loro salvezza diretta. Vedremo allora cosa succederà oggi in questi risultati di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

IN CAMPO IL GIRONE B!

I risultati di Serie C per le partite che si giocano sabato 1 aprile fanno riferimento alla 35^ giornata del girone B: mancano solo quattro turni al termine della stagione regolare, e almeno nella classifica di questo raggruppamento dobbiamo ancora scoprire qualunque verdetto – con la sola eccezione di qualche squadra che ha già timbrato la qualificazione ai playoff. Diciamo subito che si comincia alle ore 14:00 con Olbia Alessandria; poi avremo le due consuete fasce (14:30 e 17:30) ma anche un posticipo, se così possiamo chiamarlo, alle ore 18:30 che sarà Imolese Rimini.

La Reggiana comanda la classifica del girone B, ma gli ultimi risultati di Serie C ci hanno detto che i granata sono in flessione: hanno soltanto due punti di vantaggio sull’Entella e 4 sul Cesena, dunque una possibile corsa a tre con 360 minuti da giocare e la capolista rischia una beffa ancora maggiore di quella dell’anno scorso. Oggi partita non semplice: la Reggiana infatti ospita una Recanatese che, contro ogni pronostico, è in corsa per un posto nei playoff e dunque non vorrà fare sconti. Vedremo come andranno le cose in campo…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando quindi dei risultati di Serie C per questo sabato bisogna anche dire quali siano gli impegni che riguardano le rivali della Reggiana per la promozione diretta. Anche Entella e Cesena sono in casa: i biancazzurri ospitano un Pontedera ormai certo di giocare i playoff ma che va ancora all’inseguimento del quarto posto in classifica, i romagnoli invece se la vedono con la Lucchese che è nona, difende 4 lunghezze sulla già citata Recanatese e dunque allo stesso modo dei marchigiani non potrà presentarsi al Manuzzi regalando punti.

La lotta si fa entusiasmante: ricordiamo che l’anno scorso la Reggiana aveva mancato la promozione diretta al termine di uno straordinario duello con il Modena e poi non aveva saputo arrivare in fondo ai playoff. Quest’anno potrebbe anche essere peggio, perché i granata erano andati in fuga e sembrava che potessero rendersi irraggiungibili anche grazie a una rosa superiore alla concorrenza, invece l’Entella (e certo anche il Cesena) hanno avuto il merito di non mollare e hanno sfruttato il calo della capolista. Ora ci avviciniamo alla resa dei conti…

RISULTATI SERIE C: 35^ GIORNATA

FINALE Olbia Alessandria 4-0

FINALE Ancona Carrarese 3-3

FINALE Fiorenzuola Torres 1-3

Ore 17:30 Cesena Lucchese 0-0

Ore 17:30 Entella Pontedera 0-0

Ore 17:30 Fermana Siena 0-0

Ore 17:30 Gubbio Vis Pesaro 0-0

Ore 17:30 Montevarchi San Donato 0-0

Ore 17:30 Reggiana Recanatese

Ore 18:30 Imolese Rimini

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

Reggiana 73

Entella 71

Cesena 69

Carrarese 57

Gubbio 55

Ancona 54

Pontedera 53

Siena 48

Lucchese 46

Rimini 44

Recanatese 42

Fermana 40

Fiorenzuola 39

Olbia, Torres 35

Vis Pesaro 33

Alessandria 32

San Donato, Imolese 31

Montevarchi 27











