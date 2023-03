Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (34^ giornata)

RISULTATI SERIE C: DOMENICA DI FUOCO CON 18 GARE

Sta per iniziare una domenica 26 marzo ricca di risultati di Serie C. Ben 18 le sfide che andranno in scena in quella che sarà la giornata numero trentaquattro, avvicinandoci sempre di più alla conclusione della stagione regolare per poi addentrarci nei vari playoff e playout. Nel Girone A ci sono due partite in particolare che vedranno quattro squadre intenzionate a far punti per accedere alla fase finale vale a dire Vicenza-Arzignano e Virtus Verona-Pergolettese. Obiettivi diversi a confronto invece nei vari Lecco-Triestina, Mantova-Juventus U23, Pro Patria-Albinoleffe e Piacenza-Novara mentre Sangiuliano City-Pro Vercelli rappresenta lo scontro diretto per eccellenza circa la zona playout con i gialloverdi reduci dallo 0-0 con l’Arzignano mentre i piemontesi sconfitti nell’ultimo turno dalla Pergolettese.

Spostiamoci nel Girone B dove sono parecchie le gare tra squadre che lottano per la conquista di punti per motivi differenti come Cesena-Olbia, Pontedera-Imolese, San Donato-Gubbio, Torres-Ancona e Vis Pesaro-Entella. Interessante sfida in zona salvezza tra Alessandria-Fiorenzuola mentre Carrarese-Siena e Lucchese-Fermana saranno due match in piena zona playoff. Il Montevarchi fanalino di coda, sconfitto 2-1 dall’Imolese lo scorso weekend, se la dovrà vedere in casa della Recanatese. Infine solamente due partite del Girone C con Catanzaro-Pescara e Virtus Francavilla-Monopoli.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Serie C di questa domenica 26 marzo. L’unica squadra aritmeticamente già promossa in Serie B è il Catanzaro nel Girone C, pronta ad ospitare il Pescara in questa sfida che sarà più un’accoglienza per festeggiare coloro che il prossimo anno disputeranno la cadetteria. Chi farà compagnia ai giallorossi? Negli altri gruppi le prime posizioni sono ancora in bilico con il Girone A capitanato dalla FeralpiSalò a 61 punti seguito da Pro Sesto a 57, Pordenone 55 e Lecco 54. Nel Girone B vediamo al primo posto la Reggiana con un +4 sulla Virtus Entella e ulteriori due punti rispetto al Cesena terzo.

Ultime cartucce da giocarsi nel Girone A per il Piacenza, fanalino di coda a 29 punti con solo altri quindici disponibili e un gap da colmare di dieci. Nel Girone B invece c’è grande bagarre con l’ultimo posto che dista solamente sette punti dal quindicesimo, il primo utile per togliersi anche il pensiero dei playout. Il fanalino di coda è il Montevarchi a 27 con San Donato, Imolese e Alessandria a 31, Vis Pesaro a 33 e il Torres, come detto virtualmente salvo, a 34. Come per il raggruppamento del Nord, anche il Girone C vede uno scarto di dieci punti tra l’ultima e la zona salvezza. In questo caso però sarà un testa a testa tra la Viterbese e la Fidelis Andria, entrambe a 26 causa anche la decisione della federazione di togliere due punti ai gialloblu. Solo col tempo scopriremo chi tra queste due squadre quantomeno ricorrerà ai playout senza retrocedere direttamente.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: 34^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Lecco Triestina

Ore 14:30 Mantova Juventus U23

Ore 14:30 Pro Patria Albinoleffe

Ore 17:30 Vicenza Arzignano

Ore 17:30 Piacenza Novara

Ore 17:30 Sangiuliano City Pro Vercelli

Ore 17:3 Virtus Verona Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

FeralpiSalò 61

Pro Sesto 57

Pordenone 55

Lecco 54

Vicenza 51

Virtus Verona 48

Padova, Novara 47

Renate, Arzignano 46

Juventus U23, Pro Patria 45

Pergolettese 44

Trento 41

Pro Vercelli 39

Sangiuliano City 38

Mantova 35

Albinoleffe 34

Triestina 33

Piacenza 29

GIRONE B

Ore 14:30 Alessandria Fiorenzuola

Ore 14:30 Carrarese Siena

Ore 14:30 Cesena Olbia

Ore 14:30 Lucchese Fermana

Ore 14:30 Pontedera Imolese

Ore 14:30 Recanatese Montevarchi

Ore 14:30 San Donato Gubbio

Ore 14:30 Torres Ancona

Ore 14:30 Vis Pesaro Entella

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 72

Entella 68

Cesena 66

Carrarese 54

Ancona 53

Gubbio 52

Potnedera 50

Siena 48

Lucchese 45

Rimini 43

Fermana, Recanatese 39

Fiorenzuola 38

Olbia 35

Torres 34

Vis Pesaro 33

Alessandria, Imolese, San Donato 31

Montevarchi 27

GIRONE C

Ore 14:30 Catanzaro Pescara

Ore 17:30 Virtus Francavilla Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 86 (Promosso in Serie B)

Crotone 70

Pescara 55

Picerno 53

Foggia 52

Audace Cerignola 51

Monopoli 45

Latina, Virtus Francavilla, Avellino 42

Juve Stabia, Potenza 41

Giugliano, Taranto 40

Messina 36

Gelbion 35

Turris 34

Monterosi Tuscia 33

Viterbese (-2), Fidelis Andria 26











