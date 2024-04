RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Caso strano a Catania! Diretta gol live score (oggi 27 aprile 2024)

RISULTATI SERIE C: LA POSIZIONE DEL CATANIA

Ne abbiamo accennato parlando dei risultati di Serie C, ed è forse lo scenario più intrigante in vista dell’ultima giornata: il Catania ha vinto la Coppa Italia Serie C e dunque sarebbe qualificato di diritto ai playoff, ma la classifica del girone C ci dice che c’è il rischio di perdere questo privilegio. Spieghiamo: il Catania andrebbe alla post season come vincitore della Coppa solo se fosse salvo: qualora scivolasse al playout (ormai la retrocessione diretta non è più in discussione) lascerebbe il posto all’undicesima della classifica di questo girone C, visto che il Padova i playoff li ha raggiunti attraverso la stagione regolare.

Dunque, sarebbe un incredibile testa a testa tra Foggia e Sorrento, in ogni caso con l’Acr Messina già tagliato fuori per la classifica avulsa. Il Catania, come detto, ospita il Benevento: in caso di vittoria sarebbe comunque salvo e dunque ai playoff, ma i sanniti si giocano la seconda posizione e non sarà affatto semplice, gli etnei dovranno valutare soprattutto il risultato della Turris, che è sul campo di un Brindisi già aritmeticamente retrocesso in Serie D. Gli etnei insomma sono in bilico tra due scenari completamente diversi, sarà interessante stabilire quello che succederà oggi sui campi nei risultati di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

IN CAMPO IL GIRONE C!

Siamo pronti a vivere un’altra entusiasmante tappa dei risultati di Serie C: sabato 27 aprile comincia la 38^ giornata che è l’ultima della stagione regolare, dunque oggi arriveranno tutti i verdetti relativi ai posizionamenti nella classifica del girone C che, come settimana scorsa, giocherà in contemporanea alle ore 18:30, per garantire l’eventuale regolarità dello svolgimento delle partite. La Juve Stabia è già promossa in Serie B e ormai da qualche settimana, il Brindisi è retrocesso in Serie D; alcune squadre sono già ai playoff e due giocheranno sicuramente il playout, ma per il resto è ancora tutto da definire.

A dire la verità non troppo, chiaramente; per esempio Potenza, Catania, Turris e Monopoli si giocano la possibilità di salvarsi direttamente e bisognerà stare attenti anche a un potenziale arrivo insieme, cosa che aprirebbe la classifica avulsa che poi bisognerà analizzare nel dettaglio (e lo faremo in un altro contesto). I risultati di Serie C ci faranno compagnia un’ultima volta per la stagione regolare, poi sarà tempo di lasciare la parola alla post season: in particolare il cammino nei playoff sarà molto lungo e aperto a sorprese, ma prima analizziamo meglio questo sabato che è dedicato alla 38^ giornata del girone C.

RISULTATI SERIE C: IL QUADRO DEL SABATO

Sarà un sabato molto intenso quello dedicato ai risultati di Serie C. La Juve Stabia saluta la terza divisione davanti al suo pubblico, andando a caccia di un’ultima vittoria anche se non potrà comunque toccare quota 80 punti: al Romeo Menti arriva il Picerno già qualificato ai playoff, sarà una sorta di festa per entrambe le squadre ma naturalmente i lucani si prepareranno idealmente anche per la post season, già sicuri del sesto posto in classifica e dunque per nulla interessati, sul piano concreto, alla gara con la quale chiuderanno la prima parte di un percorso che ancora una volta è stato ottimo.

C’è poi ancora da definire la seconda posizione: se la giocano Avellino e Benevento, gli irpini in casa contro un Crotone a caccia di playoff e i sanniti a Catania: attenzione perché l’esito della sfida del Massimino potrebbe cambiare la geografia del girone C, gli etnei hanno vinto la Coppa Italia Serie C e la loro posizione in classifica risulterà determinante non solo per lo stesso Catania ma anche per altre squadre che potrebbero sperare di entrare ai playoff. Avremo il quadro completo dei risultati di Serie C tra poche ore, aspettiamo e vediamo quello che succederà sui vari campi.

RISULTATI SERIE C: 38^ GIORNATA GIRONE C

Ore 18:30 Audace Cerignola Giugliano

Ore 18:30 Avellino Crotone

Ore 18:30 Brindisi Turris

Ore 18:30 Casertana Sorrento

Ore 18:30 Catania Benevento

Ore 18:30 Juve Stabia Picerno

Ore 18:30 Latina Taranto

Ore 18:30 Monopoli Acr Messina

Ore 18:30 Monterosi Foggia

Ore 18:30 Potenza Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 76

Avellino, Benevento 66

Casertana, Taranto (-4) 62

Picerno 58

Giugliano 53

Crotone 52

Latina 51

Audace Cerignola 50

Foggia, Sorrento 48

Acr Messina 45

Potenza, Catania 42

Turris 41

Monopoli 39

Virtus Francavilla 34

Monterosi 32

Brindisi (-4) 25











