Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone C (7^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI IL GIRONE C!

I risultati di Serie C ci faranno compagnia, sabato 8 ottobre, con le partite della 7^ giornata: cambia ancora il programma, che avrà evoluzioni lungo tutto l’arco della stagione, e dunque oggi sarà impegnato il girone C che ci darà il quadro completo del suo turno. Avremo un lunch match (ore 12:30) che è Monterosi Turris; poi ci sposteremo sulla consueta fascia oraria delle ore 14:30 per assistere ad altre quattro partite, sarà quindi alle ore 17:30 che avremo le altre cinque che concluderanno questa 7^ giornata, naturalmente per il girone C.

Entrando nel turno abbiamo due squadre calabresi al comando della classifica: Catanzaro e Crotone fino a questo momento hanno sostanzialmente dominato e oggi possono provare ad andare in fuga, gli squali affrontano un potenziale big match contro l’Avellino (che è in ripresa, ma ancora in ritardo in classifica) mentre i giallorossi sono ad Andria, contro una delle due squadre che occupano l’ultimo posto (l’altra è la Viterbese). Pescara e Monopoli sono le prime inseguitrici della coppia di testa: sarà interessante scoprire quello che succederà nei risultati di Serie C di oggi…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CLASSIFICA

Il contesto dei risultati di Serie C per le partite della 7^ giornata ci presenta un quadro che ovviamente deve fare riferimento alla Coppa Italia: martedì e mercoledì alcune squadre sono state impegnate nel primo turno, gli allenatori hanno fatto turnover ma chiaramente certi giocatori saranno chiamati a tornare in campo a pochi giorni di distanza, e questo potrebbe influire sulle prestazioni. Della classifica del girone C, dopo aver parlato di Catanzaro e Crotone, possiamo certamente citare due sorprese come Giugliano e Gelbison, che magari non stanno facendo niente di trascendentale ma sono neopromosse, e a oggi avrebbero un posto nei playoff.

Molto bene anche Latina e Virtus Francavilla, in particolare la squadra pontina che ha vinto le ultime due partite; benissimo il Monopoli, mentre tra chi è in ritardo abbiamo già citato l’Avellino che però è reduce da una vittoria, sicuramente poi il Foggia che non riesce a uscire dalla zona playout e nell’ultima giornata ha perso anche il sanguinoso e importante derby contro il Taranto. Staremo dunque a vedere quello che succederà tra poche ore con i risultati di Serie C per questa 7^ giornata dedicata al girone C, aspettando chiaramente gli altri due gironi che saranno impegnati domenica.

RISULTATI SERIE C: 7^ GIORNATA

ore 12:30 Monterosi Turris

ore 14:30 Giugliano Virtus Francavilla

ore 14:30 Fidelis Andria Catanzaro

ore 14:30 Juve Stabia Picerno

ore 14:30 Monopoli Viterbese

ore 17:30 Audace Cerignola Acr Messina

ore 17:30 Crotone Avellino

ore 17:30 Gelbison Foggia

ore 17:30 Latina Taranto

ore 17:30 Potenza Pescara

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro, Crotone 16

Pescara 13

Monopoli 12

Juve Stabia, Latina, Virtus Francavilla, Turris 10

Gigliano, Monterosi, Gelbison 8

Avellino, Audace Cerignola 7

Taranto 6

Potenza, Picerno 5

Acr Messina, Foggia 4

Fidelis Andria, Viterbese 3











