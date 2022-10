RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Un sabato ricco di derby! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: I DERBY

Parlando dei risultati Serie C delle partite che saranno in programma oggi, non possiamo fare a meno di evidenziare il fatto che nelle prossime ore ci terranno compagnia davvero tanti derby regionali. L’unica partita del girone A, ad esempio, sarà il derby lombardo AlbinoLeffe Lecco (anche se non è una stranezza in un gruppo che ha la bellezza di nove formazioni lombarde), mentre nel girone B avremo il derby toscano Pontedera Siena, con due delle sei squadre della Toscana nel raggruppamento dell’Italia centrale.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: la Reggiana risale! Live score

Ci saranno infine tre derby regionali anche nel girone C, in questo caso con la Puglia grande protagonista grazie a Taranto Foggia e Virtus Francavilla Fidelis Andria, ma avremo anche un derby laziale, cioè Viterbese Latina. Naturalmente non tutti questi derby hanno la stessa valenza, anche in termini di rivalità fra le piazze coinvolte – di certo la partita più affascinante sarà in questo senso Taranto Foggia – ma è chiaro che tutte queste sfide aumenteranno il fascino del sabato della Serie C. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C, classifiche/ Girone C: Crotone a punteggio pieno, gioia Taranto!

LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, sabato 1° ottobre 2022, perché il programma della sesta giornata della Serie C 2022-2023 sarà molto ricco fin da oggi, anche se certamente non ai livelli di sabato scorso, quando l’intero turno di campionato fu disputato al sabato per poi lasciare spazio a una domenica tutta dedicata alle elezioni, facilitando così l’ordine pubblico e magari anche l’affluenza alle urne.

Le emozioni nelle prossime ore saranno comunque davvero numerose: intanto, ricordiamo che ci sarà un’inversione dei gironi, motivo per cui da oggi sarà il girone C ad essere il principale protagonista dei risultati Serie C al sabato invece del girone A, che comunque ci offrirà alle ore 14.30 un anticipo, cioè il derby lombardo AlbinoLeffe Lecco. Attenzione anche al girone B, che a sua volta proporrà un paio di anticipi: alle ore 14.30 avremo Torres Vis Pesaro, mentre alle ore 17.30 sarà la volta del derby toscano Pontedera Siena.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol: Pordenone capolista solitaria, girone A

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE CLASSIFICHE

Detto quindi che avremo partite di tutti i gruppi oggi, resta il fatto che grande protagonista dei risultati Serie C del sabato che apre il mese di ottobre sarà il girone C: avremo in questo caso già alle ore 14.30 Messina Giugliano, mentre sarà atteso alle ore 17.30 il fischio d’inizio di tutte le altre partite, cioè Audace Cerignola Gelbison, Avellino Potenza, Crotone Juve Stabia, Pescara Monterosi Tuscia, Picerno Monopoli, Taranto Foggia, Turris Catanzaro, Virtus Francavilla Fidelis Andria e Viterbese Latina.

Nel gruppo meridionale guida la classifica la coppia tutta calabrese formata da Catanzaro e Crotone a quota 13 punti in classifica, seguiti tuttavia dal Pescara, che li tallona da molto vicino con 12 punti. In coda invece comincia già a farsi piuttosto delicata la situazione del Messina, che ha infatti raccolto solamente un pareggio e quindi un punto nelle prime cinque giornate. Il cammino della Serie C sarà ancora molto lungo, ma certamente cresce l’attesa per scoprire cosa succederà fin da oggi…

RISULTATI SERIE C, 6^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30

AlbinoLeffe Lecco

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Feralpisalò 12

Novara 11

Pordenone 10

SG City Nova, Arzignano 9

Pro Patria, Renate 8

Vicenza, Pergolettese, Lecco 7

Pro Vercelli 5

Pro Sesto, Juventus U23, Triestina, Trento 4

Mantova, Virtus Verona, Albinoleffe 3

Piacenza 2

GIRONE B

ore 14.30

Torres Vis Pesaro

ore 17.30

Pontedera Siena

CLASSIFICA GIRONE B

Carrarese, Reggiana 12

Siena, Gubbio 11

Fiorenzuola 9

Ancona, Vis Pesaro 8

Entella, Rimini, Lucchese 7

Fermana 6

San Donato, Torres, Cesena, Olbia 5

Pontedera, Imolese 4

Recanatese, Alessandria 3

Montevarchi 2

GIRONE C

ore 14.30

Messina Giugliano

ore 17.30

Audace Cerignola Gelbison

Avellino Potenza

Crotone Juve Stabia

Pescara Monterosi Tuscia

Picerno Monopoli

Taranto Foggia

Turris Catanzaro

Virtus Francavilla Fidelis Andria

Viterbese Latina

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro, Crotone 13

Pescara 12

Turris, Juve Stabia 10

Monopoli 9

Giugliano 8

Monterosi Tuscia, Virtus Francavilla, Audace Cerignola, Latina 7

Gelbison, Potenza, Picerno 5

Avellino, Foggia 4

Fidelis Andria, Taranto, Viterbese 3

Messina 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA