Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score; Vicenza corsaro e 3°, stop Novara! (17 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: CONTINUA A SALIRE IL VICENZA!

Ecco i risultati di Serie C per le prime tre partite del sabato, che hanno inaugurato il quadro della 27^ giornata e come noto riguardavano il girone A. Il colpo vero lo timbra il Vicenza, che vince sul campo di un Renate sempre più in difficoltà; il LaneRossi invece è in netta ripresa e con questo successo aggancia temporaneamente la Triestina al terzo posto in classifica, adesso gli alabardati reduci da due sconfitte dovranno rispondere a un Vicenza che ha decisamente cambiato passo, anche se sarà troppo tardi per andare a prendersi la promozione diretta (ma occhio al risultato del Mantova, che gioca a minuti contro la Pro Patria).

Due pareggi invece nelle altre due partite per i risultati di Serie C: l’Arzignano ferma la corsa del Novara che comunque fa un altro passettino verso una salvezza che qualche settimana fa era considerata complicata o comunque si pensava dovesse passare dai playoff, la Virtus Verona non riesce a battere l’Albinoleffe e manca dunque il salto di qualità, per i seriani questo pareggio potrebbe comunque essere utile per riprendere la marcia verso i playoff che si erano allontanati. Ora come detto tre altre partite per i risultati di Serie C: occhio in particolare alla sfida a distanza tra Mantova e Padova, i biancoscudati ospitano la Pro Sesto penultima in classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

SI COMINCIA!

Possiamo finalmente dare il via al sabato dedicato ai risultati di Serie C. La classifica del girone A ci dice che la situazione in zona playout è abbastanza definita su certe posizioni: a secco di vittorie da tempo, Pro Sesto e Alessandria sono in crisi e i grigi devono recuperare 5 punti ai milanesi per raggiungere almeno lo spareggio, laddove la Pro Sesto si trova a ben 12 punti dalla salvezza diretta, sapendo ormai che lo scenario più realistico è quello di dover affrontare questa sfida e, probabilmente, senza nemmeno il conforto del fattore campo visto che questa possibilità dista 8 punti.

Crisi profonda per la Pergolettese, che un tempo puntava ai playoff ma ora arriva da tre sconfitte consecutive ed è quartultima; il Fiorenzuola si è ripreso nelle ultime giornate, ha staccato la Pro Sesto e per quello che è il trend attuale ci può credere. Nel turno infrasettimanale vittoria fondamentale per il Trento, mentre la Giana Erminio qualche settimana fa era in zona playoff ma ora arriva da quattro sconfitte in serie. I campi ci diranno tra poco cosa succederà: mettiamoci comodi, per i risultati di Serie C si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI SOLO CINQUE PARTITE!

Sono appena cinque le partite che sabato 17 febbraio ci faranno compagnia con i risultati di Serie C: comprensibile visto che arriviamo da un turno infrasettimanale concluso soltanto due giorni fa. Per la 27^ giornata dunque abbiamo le cinque gare che possiamo considerare anticipi per il girone A: si parte alle ore 16:15 e poi avremo altre tre sfide alle ore 18:30. La cosa interessante di questo sabato è che giocano sia Mantova che Padova, vale a dire le prime due della classifica: entrambe hanno vinto martedì e così i virgiliani hanno confermato gli 8 punti di vantaggio sui biancoscudati.

Mancano 12 giornate e il Padova sicuramente ha ancora tutto per provare il ribaltone; il problema è che il Mantova non accenna a fermarsi, oggi altra occasione per l’inseguitrice che ospita una Pro Sesto in crisi, penultima e parecchio staccata dalla salvezza diretta, gioca in casa anche la capolista che però ha un impegno più ostico, contro la Pro Patria che è in zona playoff e vuole confermarsi. Tra le altre partite per i risultati di Serie C, attenzione al Novara che ha totalmente svoltato la sua stagione: tuttavia, la permanenza in terza divisione è un tema che va ancora concretamente affrontato.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo a un sabato a scartamento ridotto per i risultati di Serie C. Continua la splendida lotta tra Mantova e Padova per la promozione diretta, per il momento comunque i virgiliani stanno lasciando ben poco margine alla rivale perché sbagliano davvero poco, il margine è confortante e si può anche dire che entrambe le squadre si sono ormai staccate dal resto del gruppo, perché la Triestina è entrata in crisi e, perdendo anche nel turno infrasettimanale, ha ormai 9 punti di ritardo dal Padova e deve anche guardarsi le spalle, perché risale impetuoso un Vicenza che ha cambiato marcia.

Il LaneRossi dopo aver esonerato Aimo Diana è una squadra diversa: quella di stasera sul campo del Renate sarebbe stata la partita del vecchio allenatore, che ha lasciato un Vicenza in crisi ma oggi dall’esterno osserva come i veneti siano tornati al quarto posto in classifica e abbiano anche buone possibilità di fare un ulteriore salto di qualità, anche se naturalmente non può più andare a caccia di una promozione diretta che sarebbe stato l’obiettivo principale per questa stagione. Tra poco saremo in campo per i risultati di Serie C, e vedremo come cambieranno le cose nella classifica del girone A.

RISULTATI SERIE C: 27^ GIORNATA

GIRONE A

RISULTATO FINALE Arzignano Novara 0-0

RISULTATO FINALE Renate Vicenza 0-2

RISULTATO FINALE Virtus Verona Albinoleffe 1-1

Ore 18:30 Mantova Pro Patria

Ore 18:30 Padova Pro Sesto

Ore 18:30 Pro Vercelli Giana Erminio

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 63

Padova 55

Triestina, Vicenza 46

Atalanta U23 41

Pro Vercelli, Lumezzane, Virtus Verona 38

Legnago Salus 37

Pro Patria 35

Albinoleffe 34

Arzignano 33

Renate 32

Giana Erminio, Trento 31

Novara 29

Pergolettese 27

Fiorenzuola 26

Pro Sesto 19

Alessandria (-1) 14











