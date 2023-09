RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ L’Entella cambia! Diretta gol live score (girone B, 23 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: CAMBIO DELLA GUARDIA

Abbiamo già detto, nel presentare i risultati di Serie C, che c’è stato un cambio di allenatore: la Virtus Entella aveva esonerato Gennaro Volpe già prima della partita contro la Vis Pesaro, ma è stato dopo il ko del Tonino Benelli che ha annunciato Fabio Gallo come nuova guida tecnica, confermando quindi le indiscrezioni su di lui. L’allenatore di Bollate torna dunque in Serie C dopo l’esperienza con il Foggia: nella passata stagione aveva allenato i satanelli da ottobre, ottenendo 39 punti in 22 partite ma venendo comunque esonerato a febbraio.

In precedenza era stato a Potenza, sempre nel girone C: sei mesi con 22 punti in 15 partite salvando i lucani, nella stagione seguente l’esonero dopo 7 punti in 10 partite. Ricordiamo Gallo ancora in Serie C alla guida della Ternana, condotta ai playoff, e poi in Serie B con lo Spezia: nella stagione 2017-2018 aveva raccolto 53 punti arrivando decimo, senza riuscire a centrare i playoff. Ora con l’Entella andrà a caccia di riscatto per sé e la squadra, che come detto ha solo due punti e va ancora alla ricerca della prima vittoria nel campionato di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI IL GIRONE B!

Con i risultati di Serie C vivremo oggi, sabato 23 settembre, sette partite valide per il girone B: siamo nella quinta giornata e ci si arriva da un intenso turno infrasettimanale, dunque bisognerà anche valutare la condizione delle varie squadre che saranno impegnate in campo. Possiamo dire intanto che abbiamo una capolista solitaria, che è una sorpresa: la Torres ha vinto anche la sfida diretta contro la Carrarese e guarda tutti dall’alto dei suoi 12 punti, solo successi per la squadra isolana che ora inevitabilmente può cominciare a sognare in grande.

Alle sue spalle abbiamo il Pescara di Zdenek Zeman, che sicuramente ha costruito una rosa per quel salto di categoria che l’anno scorso la presenza del Catanzaro aveva immediatamente impedito a tutta la concorrenza; poi appunto la Carrarese, chiamata al riscatto immediato. È chiaramente ancora presto per tracciare bilanci approfonditi sulla classifica, ma i risultati di Serie C ci stanno già presentando una certa conformazione nel girone B e oggi vedremo cos’altro succederà sui vari campi…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Serie C: abbiamo parlato delle prime posizioni nella classifica del girone B, dove la Torres sta stupendo davvero tutti e ora si lancia verso quella che potrebbe essere la fuga giusta. In coda invece troviamo mestamente la Juventus U23, ed è una sorpresa: una squadra che certamente non ha nei risultati di campo il suo reale obiettivo, ma che comunque nelle passate stagioni è sempre stata competitiva per i playoff e ha anche raggiunto la fase nazionale, mentre quest’anno ha perso quattro volte su quattro.

Male anche l’Entella, una delle candidate alla promozione: la squadra ligure ha raccolto appena due pareggi, ha perso anche nel turno infrasettimanale e ha già salutato il suo allenatore Gennaro Volpe. Per la Virtus Entella oggi c’è l’occasione di risalire la corrente nella classifica del girone B con la partita casalinga contro l’Arezzo, intanto bisogna anche dire che la Vis Pesaro (che ha battuto proprio i biancazzurri) e la Recanatese sono riuscite ad ottenere i primi punti nei risultati di Serie C, mentre è arrivata la prima vittoria stagionale anche per il neopromosso Pineto.

RISULTATI SERIE C: 5^ GIORNATA GIRONE B

Ore 18:30 Entella Arezzo

Ore 18:30 Pontedera Recanatese

Ore 18:30 Spal Lucchese

Ore 20:45 Ancona Juventus U23

Ore 20:45 Fermana Cesena

Ore 20:45 Gubbio Vis Pesaro

Ore 20:45 Rimini Perugia

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 12

Pescara 10

Carrarese 9

Lucchese 8

Olbia 7

Cesena, Perugia, Gubbio, Spal 6

Pineto 5

Fermana, Arezzo, Ancona, Pontedera 4

Vis Pesaro, Rimini, Recanatese, Sestri Levante 3

Entella 2

Juventus U23 0











