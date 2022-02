Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone A, 1 febbraio

RISULTATI SERIE C: I RECUPERI DI OGGI!

I risultati Serie C tornano protagonisti già oggi, martedì 1 febbraio: stiamo entrando in settimane in cui (salvo imprevisti) si dovrebbe giocare a raffica, per recuperare il tempo perso in precedenza. L’inizio del mese di febbraio è quindi caratterizzato da un turno infrasettimanale che non era in calendario ad inizio campionato, ma si è reso necessario a causa dello stop per Covid: protagonista per primo il girone A, che non a caso nel weekend aveva giocato per intero al sabato.

I risultati Serie C ci offriranno dunque oggi le partite del girone A, suddivise in due fasce orarie: alle ore 14.30 prenderanno il via Legnago Salus Lecco, Pergolettese Padova, Pro Patria Trento, Pro Vercelli Pro Sesto e Triestina Juventus U23, dunque cinque incontri come cinque saranno le partite in programma alle ore 18.00, quando avremo invece il fischio d’inizio per FeralpiSalò Seregno, Giana Erminio Mantova, Piacenza Virtus Verona, Renate Fiorenzuola e Sudtirol AlbinoLeffe, per un martedì di sicuro interesse.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

In campo dunque anche di martedì per i risultati Serie C, è giusto notare che si tratta del recupero della ventunesima giornata nonostante siano già stati giocati i turni 23 e 24, perché la Serie C ha deciso di non far slittare tutto, bensì di spostare le giornate saltate a gennaio. Ecco dunque che oggi siamo alla ventunesima giornata, nel weekend si giocherà la venticinquesima e più avanti ci sarà il recupero della ventiduesima – in un mese di febbraio micidiale, che vedrà le squadre di Serie C scendere in campo ben sette volte.

In classifica invece spicca naturalmente la posizione della capolista Sudtirol, saldamente al primo posto nonostante abbia una partita ancora da recuperare. Quota 53 punti certifica molto bene il fantastico ritmo degli altoatesini, che spiccano soprattutto grazie a una difesa praticamente impenetrabile e che sabato hanno sbrigato in pochi minuti la pratica Legnago Salus. Oggi contro l’AlbinoLeffe proseguirà la fuga del Sudtirol?

RISULTATI SERIE C, RECUPERO 21^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Legnago Salus Lecco

Pergolettese Padova

Pro Patria Trento

Pro Vercelli Pro Sesto

Triestina Juventus U23

Ore 18.00

FeralpiSalò Seregno

Giana Erminio Mantova

Piacenza Virtus Verona

Renate Fiorenzuola

Sudtirol AlbinoLeffe

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 53

Padova 48

Renate 45

Feralpisalò 42

Triestina 33

Juventus U23 31

Pro Vercelli 29

Lecco 28

Trento, Albinoleffe, Virtus Verona, Piacenza 26

Pergolettese (-1) 25

Seregno, Fiorenzuola 24

Pro Patria, Mantova 22

Giana Erminio, Legnago Salus 19

Pro Sesto 16



