Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score, girone A (32^ giornata)

RISULTATI SERIE C: I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie C concludono il programma della 32^ giornata giovedì 17 marzo, con i due posticipi del girone A: alle ore 14:30 si gioca Triestina Pergolettese, mentre alle ore 18:00 avremo Giana Erminio Feralpisalò. Le due partite sono state fissate giovedì, a differenza delle altre otto del girone che come sappiamo hanno avuto luogo ieri, perché Feralpisalò e Triestina hanno giocato il Monday Night dell’ultimo turno: i Leoni del Garda hanno vinto il big match con un 3-0 netto al Turina, e in questo modo si sono anche qualificati aritmeticamente ai playoff con ben 7 turni di anticipo.

La cosa ci dice di una classifica del girone A particolare: nelle prime posizioni è sgranata e c’è una differenza netta tra le prime quattro della classe e il resto del gruppo, ma anche tra le prime sette e chi segue, mentre nella seconda metà è davvero parecchio corta e aperta a qualunque soluzione. Anche per questo motivo Pergolettese e Giana Erminio, che nei risultati di Serie C di oggi possono apparire come vittime sacrificali delle loro avversarie, hanno speranze aperte di salvarsi e anche in maniera diretta – per quanto riguarda i milanesi – ma ovviamente in questo finale di stagione regolare dovranno sbagliare poco, a cominciare da questo giovedì.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i posticipi che forniranno il completamento dei risultati di Serie C per la 32^ giornata saremo in campo tra poco: abbiamo detto che la Feralpisalò ha già strappato la qualificazione ai playoff ma ora vuole blindare la terza posizione nella classifica del girone A, anche se il fatto che la finale di Coppa Italia Lega Pro si giochi tra Sudtirol e Padova lascia intendere che anche la quarta di questo gruppo andrà subito alla fase nazionale. Spera in questo senso la Triestina, che però con la sconfitta di lunedì scorso è scivolata a -8 dal Renate entrando in questo turno, e dunque ha un po’ di lunghezze da recuperare.

In coda invece la Pergolettese, che ha recentemente cambiato allenatore, ha bisogno come il pane di ritrovare ritmo ma in questa stagione non è mai riuscito ad averlo in maniera costante; i cremaschi però sono abituati alle salvezze anche burrascose (ricorderete il playout contro la Pianese) e così la Giana Erminio, per questo motivo le due squadre lombarde possono ancora sperare di condurre in porto la nave. Certo questo giovedì giocano contro due avversarie che sono superiori e non di poco, non soltanto per quello che dice la classifica; vedremo cosa ci diranno i due campi e non bisognerà aspettare molto, perché tra poco per i risultati di Serie C si tornerà a giocare.

RISULTATI SERIE C: 32^ GIORNATA

Ore 14:30 Triestina Pergolettese

Ore 18:00 Giana Erminio Feralpisalò

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 76

Padova 69

Feralpisalò 58

Renate 55

Lecco, Triestina 47

Juventus U23 46

Pro Vercelli 45

Piacenza 40

Albinoleffe 37

Virtus Verona, Mantova 35

Fiorenzuola 34

Trento, Pro Patria 32

Pro Sesto 30

Pergolettese 29

Seregno, Legnago Salus 27

Giana Erminio 26



