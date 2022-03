Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (32^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE IL TURNO INFRASETTIMANALE!

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia con la 32^ giornata, che come sappiamo si sta disputando con il turno infrasettimanale: mercoledì 16 marzo è il giorno dedicato ai gironi A e C dopo aver assistito all’intero programma del girone B, e dobbiamo anche dire che per quanto riguarda il girone del Nord Italia il calendario prevede anche due posticipi del giovedì. Come andranno le cose oggi? Intanto, bisogna dire che entrando nella 32^ giornata la situazione dei due gironi appare abbastanza simile per quanto riguarda la corsa alla promozione diretta.

Risultati Serie C, classifica/ Girone B: Reggiana a -3 dalla vetta, colpo del Teramo!

Se infatti nel girone A il Sudtirol ha 7 punti di vantaggio sul Padova, con le due squadre che aspettano anche di giocarsi la vittoria della Coppa Italia Serie C, nel girone C il Bari ha 10 lunghezze di margine sul Catanzaro; le due capolista insomma hanno un distacco di tutto rispetto e oggi possono provare ad allungare ulteriormente, volendo fare un’eventuale specifica potremmo dire che la squadra che delle due ha maggiormente il piede in Serie B è quella pugliese visto che le sue inseguitrici fanno a gara a chi perde più punti. Ad ogni modo tra poco si gioca, e scopriremo cosa succederà con i risultati di Serie C per il turno infrasettimanale…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Bari, colpo da promozione! Show a Francavilla Fontana

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere le grandi emozioni che ci regaleranno i risultati di Serie C per questa 32^ giornata. Nel girone A la lotta riguarda appunto Sudtirol e Mantova, che sono entrambe in casa: gli altoatesini ospitano una Pro Sesto che nel girone di ritorno si è ripresa ma giocherebbe ancora il playout che vuole evitare a tutti i costi, almeno sulla carta appare più complicato l’impegno dei biancoscudati che all’Euganeo aspettano il Mantova, una squadra che insegue un posto nei playoff e deve recuperare 2 punti per timbrare il decimo posto. Dopo tutto però i virgiliani – la classifica è corta – hanno appena 5 lunghezze di vantaggio sulla Pro Sesto, dunque la differenza non è poi così netta.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Pescara vince nel recupero, successo Montevarchi!

Nel girone C invece il Bari, dopo il colpo grosso di Catanzaro con il quale sembra definitivamente essere andato in fuga, ospita una Juve Stabia che rappresenta l’ultima squadra al momento qualificata per i playoff; rischiano ancora i giallorossi calabresi, che vanno a fare visita a un Acr Messina affamato di punti in chiave salvezza. Il Catanzaro vuole se non altro blindare quel secondo posto in classifica che aveva già ottenuto lo scorso anno, e che sarebbe comunque una bella conferma; Virtus Francavilla e Avellino hanno oggi trasferte insidiose, più agevole il compito del Monopoli che è in casa contro la Vibonese, fanalino di coda e sostanzialmente condannata alla retrocessione.

RISULTATI SERIE C: 32^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Padova Mantova

Ore 18:00 Fiorenzuola Pro Patria

Ore 18:00 Lecco Juventus U23

Ore 18:00 Pro Vercelli Albinoleffe

Ore 18:00 Renate Piacenza

Ore 18:00 Seregno Legnago Salus

Ore 18;00 Sudtirol Pro Sesto

Ore 18:00 Trento Virtus Verona

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 76

Padova 69

Feralpisalò 58

Renate 55

Lecco, Triestina 47

Juventus U23 46

Pro Vercelli 45

Piacenza 40

Albinoleffe 37

Virtus Verona, Mantova 35

Fiorenzuola 34

Trento, Pro Patria 32

Pro Sesto 30

Pergolettese (-1) 29

Seregno, Legnago Salus 27

Giana Erminio 26

GIRONE C

Ore 14:30 Acr Messina Catanzaro

Ore 14:30 Taranto Avellino

Ore 15:00 Palermo Fidelis Andria

Ore 18:00 Monopoli Vibonese

Ore 21:00 Bari Juve Stabia

Ore 21:00 Catania Campobasso

Ore 21:00 Latina Virtus Francavilla

Ore 21:00 Paganese Foggia

Ore 21:00 Picerno Potenza

Ore 21:00 Turris Monterosi

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 65

Catanzaro 55

Virtus Francavilla 54

Avellino, Monopoli 52

Palermo 51

Turris 45

Foggia (-2) 44

Latina 43

Juve Stabia 42

Picerno 40

Catania (-4) 39

Monterosi 37

Taranto, Campobasso 36

Acr Messina 32

Paganese 30

Potenza 27

Fidelis Andria 24

Vibonese 19



© RIPRODUZIONE RISERVATA