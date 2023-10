RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Nord-Est al potere! Diretta gol live score (7^ giornata sabato 7 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: NORD-EST AL POTERE

Analizzando meglio i risultati di Serie C per questa settima giornata, e in particolare la classifica del girone A, possiamo notare come le squadre del Nord-Est stiano quasi monopolizzando le prime posizioni della graduatoria. Delle prime otto squadre di questa graduatoria, soltanto due non sono di quella zona: parliamo del Mantova e del Renate quinto a quota 11.

Le altre sei sono prevalentemente venete: le prime due della classe Padova e Vicenza, poi ancora Virtus Verona, Legnago Salus e Arzignoano. A completare il quadro del Nord-Est d’Italia ecco poi la Triestina, quarta forza del girone A; vengono insomma lasciate le briciole alla concorrenza, e si può anche notare che Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto Adige hanno una sola squadra nella seconda metà della classifica, il Trento che peraltro è undicesimo solo per differenza reti peggiore nei confronti della Pro Vercelli. Non è dunque solo una questione numerica, anzi non lo è: queste tre regioni hanno solo sette rappresentanti e cioè poco più di un terzo del girone A, eppure sei di loro si piazzano ai primi posti della classifica. Vedremo se sarà una di queste squadre a prendersi la promozione diretta in Serie B… (agg. di Claudio Franceschini)

IN CAMPO IL GIRONE A!

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie C, e prima novità stagionale: la settima giornata, per la prima volta, non prevede partite di venerdì e dunque sarà oggi, sabato 7 ottobre, che vivremo le prime sfide di questo turno che segue anche quello che è stato l’esordio della Coppa Italia Serie C. Le partite di cui stiamo per parlare fanno riferimento al girone A; oggi avremo sette partite, tre di queste con inizio alle ore 16:15 e le altre che scatteranno alle ore 18:30, e che naturalmente daranno una nuova definizione alla classifica di questo raggruppamento.

Per il momento dei risultati di Serie C possiamo dire che il girone A vede al comando il Padova: dopo una stagione in chiaroscuro i biancoscudati sembrano essere tornati competitivi come nel biennio precedente, ma vogliono evitare di perdere un’altra finale playoff (sarebbe la terza in quattro stagioni) e di conseguenza putano ad allungare sulla concorrenza per andare a prendersi la promozione diretta. Un bell’aiuto potrebbe arrivare oggi dal Renate, ma staremo a vedere cosa succederà sui campi con i risultati di Serie C del sabato.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando meglio la situazione per i risultati di Serie C, possiamo notare che nel girone A al momento ci sono quattro squadre che idealmente lottano per la promozione diretta. Il Padova comanda la classifica come già detto, seguito a due punti di distanza dal Vicenza che in molti hanno indicato come la vera squadra da battere; non sempre vince la più forte e nemmeno nel lungo periodo, per il momento infatti il LaneRossi si accoda e deve stare attento a Mantova e Triestina, due squadre che l’anno scorso erano nei bassifondi della classifica del girone A e oggi danno fastidio alle big.

La coppia Renate-Virtus Verona è quinta in classifica: i veneti hanno rallentato rispetto a un grande avvio e oggi rischiano certamente nel derby contro un Arzignano che è partito a spron battuto, ma dicevamo proprio del Renate che ospita la Triestina in quello che possiamo considerare il big match del sabato. Per quanto riguarda l’Atalanta U23, il passo dell’esordiente è tutto sommato discreto (7 punti in 6 giornate) e potrebbe aumentare nel sentito derby contro un Albinoleffe già in seria difficoltà; vedremo allora cosa ci diranno tra poco i risultati di Serie C per il girone A…

RISULTATI SERIE C: 7^ GIORNATA

Ore 16:15 Legnago Salus Giana Erminio

Ore 16:15 Pro Sesto Novara

Ore 16:15 Renate Triestina

Ore 18:30 Arzignano Virtus Verona

Ore 18:30 Atalanta U23 Albinoleffe

Ore 18:30 Padova Pro Patria

Ore 18:30 Trento Lumezzane

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova, Padova 16

Vicenza 14

Triestina 12

Virtus Verona, Renate 11

Legnago Salus, Arzignano 10

Lumezzane 9

Pro Vercelli, Trento 8

Pergolettese, Pro Patria, Atalanta U23, Pro Sesto 7

Fiorenzuola 4

Albinoleffe, Giana Erminio 4

Novara 3

Alessandria 1











