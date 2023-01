Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone B (24^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO IL GIRONE B!

I risultati di Serie C ci lanciano verso la 24^ giornata: siamo nella quinta del ritorno, e sabato 28 gennaio sarà protagonista il girone B che vivrà oggi il suo intero programma. Le prime sei partite saranno alle ore 14:30, poi ne avremo altre quattro alle ore 17:30 per una 24^ giornata che potrebbe darci altre indicazioni interessanti sulla classifica. In questo momento sembra che la Reggiana possa confermare se non addirittura ampliare la sua fuga: i granata sono al primo posto con 7 punti di vantaggio sulla coppia formata da Cesena ed Entella, ma sono anche l’unica squadra che stia mantenendo una certa costanza.

Le altre si rubano punti a vicenda, potremmo generalizzare in questo modo; ad ogni modo l’Entella sta provando a tenere botta e oggi gioca contro un Gubbio che è quinto e dunque messo decisamente bene, ma rispetto a qualche settimana fa è letteralmente crollato e ora rischia di peggiorare ulteriormente quella che sarebbe la sua posizione nella griglia dei playoff. Vedremo cosa succederà oggi con i risultati di Serie C; sicuramente si tratterà di un sabato molto interessante, nel quale dovremo anche tenere in considerazione lo scenario di classifica che riguarda playout e corsa alla salvezza.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Serie C: il girone B lo scorso anno aveva vissuto la straordinaria corsa a due di Modena e Reggiana che si erano giocati la promozione diretta fino all’ultima giornata, quest’anno il passo dei granata è simile ma non ci sono avversarie che al momento riescano a impensierire la corazzata di Aimo Diana, che a dire il vero ha impiegato un po’ di tempo per carburare ma poi si è lasciata tutti alle spalle e ha iniziato la sua marcia solitaria verso la promozione diretta in Serie B. Come detto Cesena ed Entella ci provano, e da dietro sta risalendo un’Ancona che sembra davvero quadrata.

Seconda e terza della classifica oggi rischiano perché, pur in casa, affrontano due buone rivali come Gubbio e Pontedera, e allora ad approfittarne potrebbero essere i marchigiani che hanno il derby casalingo contro la Vis Pesaro, squadra che invece dopo aver esplorato la zona playout è calata – ma ha vinto le ultime due partite, dunque attenzione – e oggi sarebbe costretta addirittura a giocare il playout. Sul fondo Imolese e Montevarchi lottano per evitare la retrocessione diretta; l’Alessandria non riesce davvero a svoltare, mentre in forte ripresa abbiamo le due neopromosse San Donato (che però ospita la Reggiana) e Recanatese, impegnata sul campo dell’ostica Torres.

RISULTATI SERIE C: 24^ GIORNATA

ore 14:30 Carrarese Alessandria

ore 14:30 Entella Gubbio

ore 14:30 Fiorenzuola Imolese

ore 14:30 San Donato Reggiana

ore 14:30 Siena Olbia

ore 14:30 Torres Recanatese

ore 17:30 Ancona Vis Pesaro

ore 17:30 Fermana Montevarchi

ore 17:30 Pontedera Cesena

ore 17:30 Rimini Lucchese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 52

Cesena, Entella 45

Ancona 41

Gubbio 39

Siena, Pontedera 37

Fiorenzuola 35

Lucchese, Carrarese 33

Rimini 32

Fermana 28

Torres 27

Recanatese 24

San Donato 23

Vis Pesaro 22

Alessandria 21

Olbia 19

Montevarchi 17

Imolese 16











