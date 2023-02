Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone B (26^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO IL GIRONE B!

I risultati di Serie C tornano subito a farci compagnia: esaurito il turno infrasettimanale, sabato 4 febbraio entriamo nel programma della 26^ giornata che è la settima del girone di ritorno. Si gioca oggi per il girone B, che è quello impegnato martedì nell’ultimo turno: sono 10 le partite cui assisteremo, divise nella fascia oraria che ormai ben conosciamo e cioè con alcune gare che inizieranno alle ore 14:30 e altre che prenderanno il via alle ore 17:30, e che naturalmente daranno un’altra conformazione a una classifica ancora piuttosto incerta e in evoluzione.

La certezza dei risultati di Serie C per quanto riguarda il girone B è come sempre la Reggiana: i granata non hanno sbagliato nell’infrasettimanale e hanno così confermato i 7 punti di vantaggio sul Cesena e i 9 sull’Entella, alle due inseguitrici va dato atto di non mollare e di tenere virtualmente aperta la corsa alla promozione diretta. Poi l’Ancona che si è staccato dalla concorrenza, e dal Gubbio in giù una situazione davvero molto bella: vedremo allora in che modo andranno le cose nei risultati di Serie C di oggi…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando il quadro dei risultati di Serie C bisogna anche ricordare che al momento Vis Pesaro e Pontedera hanno una partita in meno: la gara dello scorso 22 gennaio non è stata disputata a causa delle condizioni impraticabili del campo, dunque almeno tecnicamente i toscani potrebbero strappare la quinta posizione in classifica a un Gubbio entrato in crisi e che a questo punto rischia anche di non disputare i playoff, mentre la Vis Pesaro riuscirebbe a tenersi ancor più lontana dai guai che in questo momento significano dover disputare lo spareggio per non retrocedere.

Se vogliamo in coda la situazione sembra più delineata, con tre squadre che sono a oltre una partita di distanza dal quartultimo posto; ricordiamo però che la retrocessione diretta riguarda soltanto un club che in questo momento sarebbe il Montevarchi, dunque anche definire la griglia dei playout non è al momento uno scherzo e questa 26^ giornata, che ci farà compagnia tra poche ore con i risultati di Serie C, in questo senso sarà particolarmente importante.

RISULTATI SERIE C: 26^ GIORNATA

Ore 14:30 Carrarese Montevarchi

Ore 14:30 Entella Fermana

Ore 14:30 Fiorenzuola Olbia

Ore 14:30 San Donato Vis Pesaro

Ore 14:30 Torres Lucchese

Ore 17:30 Ancona Reggiana

Ore 17:30 Cesena Siena

Ore 17:30 Pontedera Alessandria

Ore 17:30 Recanatese Imolese

Ore 17:30 Rimini Gubbio

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

Reggiana 58

Cesena 51

Entella 49

Ancona 45

Gubbio 40

Siena 39

Pontedera* 38

Carrarese, Rimini 36

Fiorenzuola, Lucchese 35

Fermana 32

Torres 28

Vis Pesaro* 26

Recanatese 25

Alessandria, San Donato 24

Olbia 20

Imolese 19

Montevarchi 18

* una partita in meno











