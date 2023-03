Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone B (33^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO IL GIRONE B!

Archiviato il turno infrasettimanale, i risultati di Serie C tornano subito protagonisti: sabato 18 marzo prende il via la 33^ giornata nel campionato di terza divisione, sono nove le partite che ci terranno compagnia oggi e fanno tutte parte del girone B, come è normale che sia visto che questo raggruppamento ha giocato martedì. Manca all’appello Ancona Cesena, ma il resto del quadro della 33^ giornata per il girone B è tutto qui: gli occhi saranno puntati in particolar modo su Reggiana Torres ed Entella San Donato, tre partite inizieranno alle ore 14:30 e le altre sei prenderanno il via alle ore 17:30.

Dei risultati di Serie C per il girone B possiamo dire che la Reggiana per il momento resiste al primo posto in classifica; tuttavia la squadra granata ha fatto un punto nelle ultime due partite, ha anche perso in casa contro l’Entella la sfida diretta per la promozione e dunque ha rallentato la sua marcia, ora dunque deve dare delle risposte concrete perché i punti di vantaggio sono 4 ma le giornate al termine sono 6, il che ci dice che l’Entella potrebbe davvero tentare l’operazione sorpasso e promozione diretta. Vedremo cosa succederà sui campi, intanto possiamo approfondire maggiormente il contesto del sabato per questi risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Attenzione allora a quello che potrebbe succedere con i risultati di Serie C. Nel turno infrasettimanale l’Entella ha sprecato una grande chance: la Reggiana come detto ha pareggiato, ma i liguri che avrebbero potuto accorciare a due punti dalla capolista si sono fatti travolgere nell’altra sfida diretta contro il Cesena, che come se non bastasse adesso si è avvicinato a 2 lunghezze dalla stessa Entella e minaccia la seconda posizione dei biancazzurri, e non si può certamente considerare fuori dalla corsa per la promozione diretta soprattutto se la Reggiana dovesse confermare il calo strutturale che ha avvertito in questo ultimo periodo.

Alle spalle di queste tre squadre, che stanno sostanzialmente dominando la classifica del girone B, troviamo Carrarese e Ancona: anche i dorici hanno rallentato sensibilmente il passo e ne ha approfittato la squadra toscana, che certamente non può pensare di andare a prendersi la Top 3 ma chiudendo quarta farebbe certo un bel risultato in vista dei playoff. Per quanto riguarda la post season, colpo importante del Gubbio che finalmente è tornato a vincere e così ha blindato la sua posizione, dovrebbe essere fatta ma in queste ultime giornate i risultati di Serie C potrebbero regalare tante altre emozioni…

RISULTATI SERIE C: 33^ GIORNATA

Ore 14:30 Montevarchi Imolese

Ore 14:30 Reggiana Torres

Ore 14:30 Siena Alessandria

Ore 17:30 Entella San Donato

Ore 17:30 Fermana Vis Pesaro

Ore 17:30 Fiorenzuola Pontedera

Ore 17:30 Gubbio Lucchese

Ore 17:30 Olbia Carrarese

Ore 17:30 Rimini Recanatese

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

Reggiana 69

Entella 65

Cesena 63

Carrarese, Ancona 53

Gubbio 49

Siena, Pontedera 47

Lucchese 45

Rimini 43

Fermana 39

Fiorenzuola 38

Recanatese 36

Olbia, Torres 34

San Donato 31

Alessandria, Vis Pesaro 30

Imolese 28

Montevarchi 27











