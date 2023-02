Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score girone C (25^ giornata)

RISULTATI SERIE C: I DUE POSTICIPI!

Giovedì 2 febbraio si conclude la 25^ giornata per i risultati di Serie C: sono due le partite che mancano all’appello, fanno riferimento al girone C e si tratta di Gelbison Audace Cerignola, alle ore 14:30, e Monopoli Picerno alle ore 15:00. Le due gare si giocano di giovedì perché le squadre pugliesi coinvolte hanno disputato l’ultimo Monday Night: il Monopoli ha vinto 3-1 in trasferta e si è rilanciato in zona playoff nella classifica del girone C, avvicinando proprio l’Audace Cerignola che in un colpo solo ha perso ben tre posizioni ma resta comunque la grande sorpresa della stagione.

Per quanto riguarda invece le altre due squadre, la Gelbison non aveva iniziato male il suo campionato ma poi è calata, e adesso si trova pericolosamente vicina alla zona playout sapendo che i margini di errore si sono notevolmente ridotti; sta invece volando il Picerno, quinto in classifica in compagnia del Foggia entrando in questa 25^ giornata. Vedremo dunque quello che succederà con i risultati di Serie C per i due posticipi del giovedì, e naturalmente come cambierà la classifica del girone C dopo questo pomeriggio.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C per questi posticipi della 25^ giornata ci introducono dunque a uno scenario di classifica variegato per quanto riguarda le quattro squadre coinvolte. Riassumiamo comunque parlando della lotta ai playoff: nel girone C infatti la situazione è ancora assolutamente ingarbugliata, le prime due della classifica (Catanzaro e Crotone, ma in questo caso potremmo inserire anche il Pescara rappresentano infatti un’incredibile eccezione a quello che rimane uno straordinario equilibrio di fondo, tanto che entrando nel sesto turno di ritorno c’erano appena 10 punti tra la Juve Stabia che, quarta in classifica, andrebbe a giocare direttamente la fase nazionale dei playoff e il Monterosi che in questo momento disputerebbe lo spareggio per evitare la retrocessione.

È chiaro che in questo contesto una singola partita possa cambiare tutta la vallata; lo dimostra infatti l’Audace Cerignola, che ha perso l’ultimo Monday Night e, da quarto con la possibilità di avvicinare il Pescara, si è ritrovato in settima posizione con il rischio di perdere la qualificazione ai playoff. Anche per questo sarà bellissimo scoprire cosa succederà tra poco con i risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 25^ GIORNATA

Ore 14:30 Gelbison Audace Cerignola

Ore 15:00 Monopoli Picerno

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 64

Crotone 56

Pescara 42

Juve Stabia 36

Picerno, Foggia 35

Audace Cerignola 34

Giugliano, Monopoli 33

Virtus Francavilla 31

Latina, Avellino, Taranto 30

Potenza 29

Gelbison 28

Monterosi 26

Turris 23

Acr Messina 21

Fidelis Andria 17

Viterbese 15











