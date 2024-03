RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ La capolista Juve Stabia! Diretta gol live score (girone C, oggi 7 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA

Nel parlare dei risultati di Serie C torniamo ad affrontare l’argomento Juve Stabia: nel girone C le vespe avevano anche 9 punti di vantaggio e sembravano destinati a prendersi la promozione diretta senza troppi patemi, ma poi la loro marcia è rallentata e adesso bisogna soffrire sino al termine. Le vespe comunque hanno fatto una corsa in testa sin dall’inizio, ma le avversarie non hanno mollato mettendo qualche sassolino negli ingranaggi della squadra; in epoca recente era già capitato che la Juve Stabia dominasse il girone C di campionato dall’inizio alla fine, ora tutto sommato può ancora succedere lo stesso.

Sicuramente siamo lontani da certe squadre che hanno scritto la storia di questo girone: ricordiamo chiaramente il Catanzaro da 96 punti dello scorso anno, ma ancora prima c’era stata la Ternana dei 90 punti (in 36 giornate) e il Bari di Michele Mignani, ma in termini generali possiamo dire che il girone C abbia sempre presentato una fiera competizione e siano in tanti a pensare che si tratti del raggruppamento più tosto di tutti. Sia come sia, la Juve Stabia ha bisogno di tornare ad avere una serie di vittorie che le permetta di confermare o anche allungare il suo margine sulle inseguitrici: mancare la promozione diretta dopo un campionato del genere sarebbe davvero deludente, ma certamente può succedere di tutto e allora staremo a vedere cosa ci porteranno in dote i risultati di Serie C questa sera. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I POSTICIPI!

Il quadro dei risultati di Serie C per la 30^ giornata, che è ovviamente un altro turno infrasettimanale, si completa giovedì 7 marzo 2024 con le quattro partite che riguardano il girone C e che possiamo chiamare posticipi: ne avremo due alle ore 18:30 e due alle ore 20:45, possiamo dire che spicchi Latina Juve Stabia perché la capolista del girone C ha rallentato la sua marcia e messo a rischio una promozione diretta che pareva inattaccabile, questo anche perché alle sue spalle il sorprendente Picerno non ha mai mollato, il Benevento appare in crescita e l’Avellino ha la rosa giusta per provare il grande colpo.

Non solo promozione diretta però, perché i risultati di Serie C di questa sera ci parlano anche della corsa ai playoff e della salvezza: torna in campo il Monterosi, che domenica ha sfiorato una vittoria contro il Catania che sarebbe stata fondamentale ma ha comunque guadagnato un punto sul Brindisi, avvicinando di poco la possibilità di giocare quantomeno il playout. Interessante poi le posizioni di Potenza, Latina e Audace Cerignola; come sempre nei risultati di Serie C il girone C racconta tante emozioni e l’esito delle partite di questa sera sarà molto importante per ridisegnare la classifica, ricordando che dopo questo intenso turno infrasettimanale mancheranno soltanto otto giornate al termine della stagione regolare.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Saranno solo quattro le partite che questa sera si giocheranno per i risultati di Serie C: il turno infrasettimanale come sempre si è sviluppato soprattutto su martedì e mercoledì, ma questa sera i match che vivremo nel girone C saranno interessanti e completeranno lo scenario a otto giornate dal termine. Il Benevento nel corso di questa stagione ha vissuto parecchie difficoltà, ha rischiato il crollo ma poi si è decisamente ripreso, adesso idealmente è in corsa per la promozione diretta ma deve sperare che la Juve Stabia rallenti, e che il Picerno abbia un calo che permetta il sorpasso.

Il Benevento è una delle squadre nobili nel girone C per i risultati di Serie C, perché ricordiamo che nelle ultime sei stagioni ha vissuto due campionato di Serie A; le altre in campo questa sera hanno meno storia ma non sono comunque meno importanti, possiamo per esempio citare la Casertana che è certamente una delle grandi rivelazioni del campionato e allo stato attuale può ancora sperare di ottenere la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. A proposito di post season, cercano punti importanti Audace Cerignola e Potenza: vedremo allora quale sarà l’esito dei campi tra poche ore, quando per i risultati di Serie C si tornerà finalmente a giocare.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 30^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 18:30 Latina Juve Stabia

Ore 18:30 Monterosi Sorrento

Ore 20:45 Casertana Audace Cerignola

Ore 20:45 Potenza Benevento

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 58

Benevento 54

Picerno 51

Avellino, Taranto 50

Casertana 47

Crotone 43

Giugliano 42

Latina 41

Sorrento 40

Audace Cerignola, Acr Messina 39

Potenza 36

Foggia, Catania 35

Turris 29

Virtus Francavilla 26

Monopoli 25

Monterosi 21

Brindisi 17











