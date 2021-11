Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score posticipi 12^ giornata

RISULTATI SERIE C: I POSTICIPI DI OGGI

I risultati Serie C per la dodicesima giornata si completeranno oggi, lunedì 1 novembre 2021, un giorno festivo che sarà a dire il vero dedicato soprattutto alla Serie B ma nel quale troverà comunque spazio pure la Serie C 2021-2022 con un paio di posticipi della dodicesima giornata, entrambi nel girone B.

Ricordiamo allora innanzitutto quali sono le due partite che oggi completeranno il quadro dei risultati Serie C in questo weekend a cavallo dei mesi di ottobre e novembre: si comincerà nel pomeriggio, alle ore 17.30, quando prenderà il via Reggiana Lucchese, mentre alle ore 21.00 la chiusura sarà affidata a Gubbio Siena.

RISULTATI SERIE C: FOCUS REGGIANA

La squadra di maggiore spicco fra le quattro che scenderanno in campo oggi per i risultati Serie C sarà senza dubbio la Reggiana, che curiosamente anche nella scorsa giornata aveva giocato di lunedì, pareggiando il posticipo con il Pontedera e portandosi a quota 25 punti in classifica.

La squadra emiliana allenata da Aimo Diana fin qui ha viaggiato a ritmi altissimi, raccogliendo infatti sette vittorie e quattro pareggi senza alcuna sconfitta nelle undici partite disputate nel torneo dalla Reggiana, che è ancora imbattuta e vanta una differenza reti pari a +14 grazie a 20 gol segnati e solo sei subiti. Contro la Lucchese potrà continuare questa marcia eccellente?

RISULTATI SERIE C, 12^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 17.30 Reggiana Lucchese

Ore 21.00 Gubbio Siena



