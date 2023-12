Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: in campo al Porta Elisa, via! (oggi 6 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Stiamo per vivere Lucchese Juventus U23, nella nostra presentazione dei risultati Serie C abbiamo quindi l’occasione per spendere ancora qualche parola circa i rossoneri toscani. Non è una stagione particolarmente brillante per la Lucchese, che con 17 punti ne ha appena uno di vantaggio sulla zona playout e invece tre di ritardo dai playoff. Certo, le distanze sono talmente brevi che basterebbe vincere oggi per agganciare appunto la decima posizione dell’Ancona, d’altro canto c’è anche il rischio di essere agganciati dalla seconda squadra bianconera.

La verità è che in questo momento fare calcoli non avrebbe molto senso, l’obiettivo della Lucchese deve essere solo quello di tornare alla vittoria, che per i toscani manca da lunedì 13 novembre, quando vinsero per 1-0 in casa al Porta Elisa contro la Virtus Entella, poi è arrivato un solo punto nelle ultime tre partite giocate. Parola quindi al campo di Lucca, perché sta per cominciare questo interessante mercoledì in compagnia dei risultati di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SECONDA PARTITA

Dopo avere dato spazio soprattutto al primo incontro che ci attenderà oggi, adesso giustamente spendiamo qualche parola anche circa Olbia Rimini, anche se per la sfida in terra sarda dovremo attendere ancora un paio di ore in più. Si tratta di un match delicato, perché l’Olbia ha 16 punti in classifica e il Rimini invece 19: i sardi puntano all’aggancio, che li metterebbe più lontani dalla zona calda avvicinando invece i playoff; d’altro canto, con un colpaccio sarebbero i romagnoli ad entrare in zona playoff, tuttavia in questo caso i sardi si ritroverebbero in una posizione decisamente scomoda.

Per l’Olbia d’altronde c’è già stata domenica la sconfitta casalinga contro il Perugia e sarebbe un delitto gettare alle ortiche un altro impegno casalingo, tra l’altro sulla carta meno difficile del precedente, mentre il Rimini arriva da un buon pareggio per 1-1 sul campo della Vis Pesaro e naturalmente spera di portare a casa un risultato positivo anche da quella che, per il Rimini, è evidentemente invece la seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRI DUE RECUPERI!

I risultati Serie C continuano a farci compagnia e infatti saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, per completare il poker di recuperi che sono stati collocati fra ieri e oggi, approfittando di una settimana “vuota”, che a dire il vero quindi sarà senza impegni del campionato di Serie C 2023-2024 solamente domani, considerando che poi venerdì si approfitterà ampiamente del giorno festivo dell’Immacolata Concezione per giocare già numerose partite del weekend.

Per adesso però pensiamo ai recuperi che si sono resi necessari per i rinvii delle scorse settimane, dovuti in linea di massima al numero di convocati in Nazionale nelle giornate disputate durante le finestre internazionali, quando la Serie C non si ferma, ma permette di chiedere il rinvio alle società che abbiano un numero elevato di convocati. Scopriamo allora che cosa ci offriranno oggi i risultati Serie C: ci attendono due recuperi del girone B, uno dell’ottava e l’altro della quattordicesima giornata di campionato. Si comincerà quindi alle ore 16.15 con Lucchese Juventus U23, mentre l’appuntamento sarà alle ore 18.00 per seguire Olbia Rimini.

RISULTATI SERIE C: FOCUS JUVENTUS U23

Parlando quindi dei risultati Serie C, vogliamo spendere adesso qualche parola in più sulla Juventus U23, che ha molti convocati nelle Nazionali giovanili e quindi è sempre stata costretta in queste circostanze a chiedere rinvii, tanto che oggi gioca contro la Lucchese il match dell’ottava giornata (cioè quello durante la finestra di ottobre), mentre fra un paio di settimane sarà in programma il recupero del match contro l’Entella, che è quello rinviato invece a novembre, insieme alle altre partite che la Serie C sta recuperando fra oggi e domani.

Premesso questo per fare chiarezza su una situazione certamente particolare, ecco che la Juventus U23 non sta navigando in buone acque e ha appena 14 punti, in questo momento sarebbe in zona playout anche se naturalmente pesano le due partite da recuperare, che nella migliore delle ipotesi potrebbero portare i giovani bianconeri anche a ridosso della zona playoff. In ogni caso, la media finora è di esattamente un punto per partita e non può essere considerato soddisfacente, anche se sabato la Juventus U23 ha lottato, cedendo solo per 1-0 contro il Cesena sul campo della capolista.

RISULTATI SERIE C, RECUPERI

GIRONE B

ore 16.15 Lucchese Juventus U23

ore 18.00 Olbia Rimini

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 39

Torres 37

Perugia 29

Carrarese 28

Pescara 27

Pineto 25

Pontedera, Recanatese 23

Gubbio 21

Ancona 20

Rimini, Arezzo 19

Entella, Lucchese 17

Olbia, Vis Pesaro 16

Juventus U23, Spal 14

Sestri Levante 13

Fermana 8











