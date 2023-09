RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Così è andata l’anno scorso, diretta gol live score (oggi 3 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo i risultati Serie C anche per le partite della domenica, possiamo fare un tuffo nel recente passato. Oggi sarà il girone C a proporci il maggior numero di partite e allora possiamo rievocare cosa è successo nel girone più meridionale del campionato di Serie C nell’edizione 2022-2023, che naturalmente ricordiamo soprattutto per la meravigliosa cavalcata solitaria al comando da parte del Catanzaro.

I numeri parlano da soli: i calabresi avevano ottenuto 96 punti in classifica, frutto di ben trenta vittorie, sei pareggi e due sconfitte, con addirittura 102 gol segnati e solamente 21 al passivo, per cui la differenza reti fu un incredibile +81. Il Crotone resse dignitosamente il ritmo ma fu secondo a ben sedici lunghezze di ritardo, mentre già con il terzo posto del Pescara (nel frattempo passato al girone B) si “precipitò” a -31 dal Catanzaro. Qualcuno sarà capace di ripetere le gesta dei calabresi? Ce lo diranno solamente i risultati dei prossimi mesi nel girone C di Serie C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI CONTINUA A GIOCARE!

I risultati Serie C oggi, domenica 3 settembre, saranno ancora protagonisti per questa lunghissima prima giornata con cui si apre il nuovo campionato di Serie C 2023-2024. Vi sono stati molti anticipi già venerdì, altri anticipi ieri e sarà ricca di posticipi anche la sera di lunedì, quindi resta un po’ più vuota la domenica, ma comunque ci attendono diverse emozioni, sia al pomeriggio sia di sera, considerando che in questo primo weekend di settembre ci sono ancora orari delle partite che possiamo definire “estivi”.

Nello specifico di oggi, domenica 3 settembre 2023, i risultati Serie C ci proporranno il debutto del girone A, che però avrà addirittura sette incontri collocati domani: di conseguenza le tre partite della domenica potrebbero essere definite anticipi, per la precisione avremo alle ore 16.15 Atalanta U23 Virtus Verona, Legnago Salus Arzignano e Pro Patria Giana Erminio. Il debutto della seconda squadra nerazzurra, un derby veneto e uno lombardo: il menù è intrigante, anche se la classifica di questo gruppo assumerà un volto più significativo solo domani sera.

RISULTATI SERIE C, TUTTE LE PARTITE

Per il resto, oggi i risultati Serie C per la prima giornata di campionato ci offriranno partite in tutti i gironi, compreso l’ultimo posticipo del girone B, che è stato protagonista quasi per intero fra venerdì e sabato ma deve ancora proporci alle ore 20.45 Olbia Cesena. La parte del leone sarà invece per il girone C, che infatti vivrà cinque partite su nove questa sera, considerati i quattro anticipi già andati in scena e che è stata rinviata la partita della Casertana, ripescata in settimana in Serie C.

Cosa ci attenderà quindi per i risultati del girone C di Serie C oggi? Gli appuntamenti saranno tutti alle ore ore 20.45, quando sarà il momento del fischio d’inizio di Monterosi Tuscia Juve Stabia, Potenza Brindisi, Taranto Foggia, Turris Benevento e Virtus Francavilla Picerno, tra le quali spiccano un derby pugliese e uno campano, ma più in generale tante piazze di alto livello e con grande passione, come sempre si verifica in particolare al Sud Italia quando parliamo del campionato di Serie C.

RISULTATI SERIE C, 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16.15

Atalanta U23 Virtus Verona

Legnago Salus Arzignano

Pro Patria Giana Erminio

GIRONE B

ore 20.45

Olbia Cesena

GIRONE C

ore 20.45

Monterosi Tuscia Juve Stabia

Potenza Brindisi

Taranto Foggia

Turris Benevento

Virtus Francavilla Picerno











