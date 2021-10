Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 10^ giornata (21 ottobre)

RISULTATI SERIE C: ECCO LA 10^ GIORNATA!

I risultati Serie C saranno grandi protagonisti anche oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, perché stiamo vivendo la decima giornata del campionato di Serie C 2021-2022 in un turno infrasettimanale che è cominciato già ieri con le partite del girone B e oggi proseguirà con il girone A e con il girone C, che hanno vissuto quasi tutte le partite del turno precedente di domenica.

Risultati Serie C, classifica/ La Reggiana vince anche il big match, colpo del Modena

Per quanto riguarda il girone A, c’era stato anche il posticipo Renate Pro Vercelli al lunedì, di conseguenza le partite di lombardi e piemontesi saranno i posticipi del giovedì, ma oggi ci attendono gli altri otto incontri a cominciare dalle ore 14.30, quando sarà in programma AlbinoLeffe Juventus U23. Per tutte le altre partite del gruppo l’appuntamento è invece fissato alle ore 18.00, quando ci aspettano Fiorenzuola Pergolettese, Legnago Salus Pro Patria, Pro Sesto Padova, Seregno Virtus Verona, Sudtirol Piacenza, Trento FeralpiSalò e Triestina Mantova.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: manita Feralpisalò, Padova top!

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Passando poi al girone C, che vede il Bari saldamente capolista con ben sei lunghezze di vantaggio nei confronti della seconda in classifica, possiamo invece osservare che nel gruppo dell’Italia meridionale sarà un mercoledì davvero di lusso per i risultati Serie C, con le dieci partite che saranno tutte in programma nelle prossime ore, a partire per la precisione dalle ore 17.30, quando si giocherà Messina Vibonese, seguita alle ore 19.00 da Picerno Monterosi e alle ore 20.00 da Turris Campobasso.

Saremo a quel punto già nel cuore di una serata che avrà come big-match alle ore 20.30 il derby Bari Foggia, ma poi proseguirà ancora con ben altre sei partite tutte alle ore 21.00. Si tratterà di Catania Avellino, Latina Catanzaro, Monopoli Juve Stabia, Paganese Potenza, Palermo Virtus Francavilla e Taranto Fidelis Andria, per completare un mercoledì di Serie C che sarà a dir poco imperdibile per tifosi ed appassionati.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: l'Ancona ora è secondo! Live score

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA 10^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

AlbinoLeffe Juventus U23

Ore 18.00

Fiorenzuola Pergolettese

Legnago Salus Pro Patria

Pro Sesto Padova

Seregno Virtus Verona

Sudtirol Piacenza

Trento FeralpiSalò

Triestina Mantova

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 22

Sudtirol 18

Feralpisalò 17

Renate, Albinoleffe, Lecco 16

Pro Vercelli 14

Juventus U23, Trento, Triestina 12

Mantova, Seregno, Pro Patria, Giana Erminio 9

Pergolettese, Fiorenzuola, Piacenza, Legnago Salus 8

Virtus Verona, Pro Sesto 6

GIRONE C

Ore 17.30

Messina Vibonese

Ore 19.00

Picerno Monterosi

Ore 20.00

Turris Campobasso

Ore 20.30

Bari Foggia

Ore 21.00

Catania Avellino

Latina Catanzaro

Monopoli Juve Stabia

Paganese Potenza

Palermo Virtus Francavilla

Taranto Fidelis Andria

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 23

Catanzaro 17

Turris 16

Foggia 15

Virtus Francavilla 14

Palermo, Taranto, Monopoli, Monterosi 13

Avellino 12

Juve Stabia, Catania, Campobasso, Picerno, Paganese 11

Latina, Acr Messina 8

Potenza, Vibonese 7

Fidelis Andria 6



© RIPRODUZIONE RISERVATA