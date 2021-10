RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Focus sulle piazze di lusso, diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: LE PIAZZE DI LUSSO

Nella nostra panoramica sui risultati Serie C, spendiamo adesso qualche parola in più sulle partite che ci attendono nel girone C, che sono infatti solamente due ma coinvolgono molte delle piazze di maggiore richiamo dell’intero campionato (non solo del gruppo meridionale), dal momento che sono attese in campo ACR Messina, Palermo e Avellino – e avrebbe dovuto esserci anche il Catania, la cui partita tuttavia è stata rinviata per il drammatico maltempo dei giorni scorsi, tra le notizie sulla crisi societaria del Catania e in campo grande orgoglio, vincendo domenica scorsa per 1-4 sul campo del Monterosi Tuscia.

Si era trattato di una domenica molto positiva anche per l’Avellino, che aveva vinto 3-0 il derby contro la Paganese, ma aveva festeggiato un successo pure il Palermo (1-3 sul campo della Vibonese). Si deve invece risollevare l’ACR Messina, che aveva perso per 1-0 sul campo della Juve Stabia. Che cosa succederà oggi? Ci sono tantissimi tifosi che attendono di scoprirlo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PROTAGONISTI DI OGGI!

I risultati Serie C saranno protagonisti naturalmente anche oggi, domenica 31 ottobre 2021. Infatti ieri abbiamo avuto un buon numero di anticipi, anzi nel girone C è già stata giocata la maggioranza delle partite, ma indubbiamente sarà oggi il momento culmine della dodicesima giornata, con la quale la Serie C 2021-2022 arriverà ormai a quasi un terzo del cammino della stagione regolare, dunque con indicazioni sempre più significative nelle classifiche dei tre gruppi.

Il girone A è sicuramente in primo piano per i risultati Serie C di oggi, dal momento che al Nord le dieci partite sono in programma tutte nelle prossime ore. Alle ore 14.30 si comincerà con Pro Vercelli Piacenza, Sudtirol Juventus U23 e Triestina FeralpiSalò, mentre alle ore 17.30 ci attendono le altre sette partite, che saranno Fiorenzuola Mantova, Giana Erminio Pro Patria, Lecco Virtus Verona, Padova AlbinoLeffe, Renate Legnago Salus, Seregno Pro Sesto e Trento Pergolettese.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Molto più frastagliato il programma del girone B, che ha avuto un anticipo ieri e avrà due posticipi domani, ma sarà comunque in primo piano per quanto riguarda i risultati Serie C. Infatti alle ore 14.30 avranno inizio Cesena Pistoiese, Entella Imolese, Fermana Pontedera, Grosseto Vis Pesaro, Modena Carrarese, Montevarchi Teramo e Pescara Olbia, cioè tutte le sette partite della domenica nel gruppo che possiamo definire dell’Italia centrale.

Infine, non possiamo dimenticare che oggi, nel quadro dei risultati per la dodicesima giornata di Serie C, dovremo seguire anche i due posticipi del girone C, per il quale la maggior parte degli incontri ha già avuto luogo ieri. Ci restano da seguire alle ore 14.30 ACR Messina Campobasso e Palermo Avellino. Ci sarebbe stata anche Catania Vibonese, rinviata però per il maltempo.

RISULTATI SERIE C, 12^ GIORNATA: PARTITE, ORARI E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 14.30

Pro Vercelli Piacenza

Sudtirol Juventus U23

Triestina FeralpiSalò

Ore 17.30

Fiorenzuola Mantova

Giana Erminio Pro Patria

Lecco Virtus Verona

Padova AlbinoLeffe

Renate Legnago Salus

Seregno Pro Sesto

Trento Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 24

Padova, FeralpiSalò, Renate 23

Pro Vercelli 19

AlbinoLeffe 17

Lecco 16

Triestina, Juventus U23 15

Pro Patria 13

Seregno, Virtus Verona, Trento 12

Legnago Salus, Fiorenzuola, Pergolettese 11

Giana Erminio, Piacenza 10

Mantova 9

Pro Sesto 8

GIRONE B

Ore 14.30

Cesena Pistoiese

Entella Imolese

Fermana Pontedera

Grosseto Vis Pesaro

Modena Carrarese

Montevarchi Teramo

Pescara Olbia

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 25

Cesena 24

Modena 21

Ancona-Matelica 20

Imolese 18

Siena, Vis Pesaro, Pescara, Gubbio 17

Carrarese 15

Lucchese 14

Entella, Olbia 13

Pontedera 12

Teramo 11

Montevarchi 10

Fermana, Pistoiese, Grosseto 9

Viterbese 7

GIRONE C

Ore 14.30

ACR Messina Campobasso

Palermo Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 27

Monopoli 22

Taranto, Catanzaro 20

Turris, Palermo 19

Foggia 18

Virtus Francavilla, Paganese 17

Avellino, Picerno 16

Catania, Campobasso 15

Juve Stabia 14

Monterosi 13

Latina 11

Potenza 10

Acr Messina, Fidelis Andria 9

Vibonese 8



