Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 13^ giornata, 13 novembre

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Presentiamo una nuova domenica sempre ricchissima di risultati Serie C, oggi domenica 13 novembre 2022 infatti sarà il giorno principale per la tredicesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023 e la curiosità è che nelle prossime ore vivremo una nuova alternanza dei gironi protagonisti, perché in questo fine-settimana è tornato nuovamente il girone A ad essere protagonista del sabato, lasciando quindi alla domenica naturalmente il girone B e il girone C.

Andiamo allora a parlare subito del girone B, che oggi ci riserverà ben nove partite per i risultati Serie C: si comincerà già alle ore 12.00 con l’anticipo dell’ora di pranzo Gubbio Recanatese, poi alle ore 14.30 nel gruppo dell’Italia Centrale è in programma il fischio d’inizio per Ancona Imolese, Fermana Alessandria, Fiorenzuola Carrarese, Montevarchi Vis Pesaro, Olbia San Donato, Reggiana Pontedera, Rimini Torres e Siena Lucchese, lasciando infine a domani sera il posticipo Entella Cesena.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Dieci partite per i risultati Serie C della tredicesima giornata saranno in programma invece nelle prossime ore per il girone C: oggi potremo assistere alle ore 14.30 alle partite Gelbison Turris, Monopoli Foggia, Monterosi Tuscia Catanzaro, Potenza Latina e Taranto Viterbese per il girone più meridionale, che poi proporrà alle ore 15.00 Pescara Messina e nel quale infine sarà alle ore 17.30 la volta di Audace Cerignola Picerno, Avellino Giugliano, Crotone Fidelis Andria e Juve Stabia Virtus Francavilla.

Spicca nel girone C naturalmente il terzetto di testa, con il Catanzaro che ha consolidato il proprio primato vincendo il derby calabrese contro il Crotone, con il Pescara che è secondo e allarga oltre i confini della Calabria la lotta per la promozione nel girone più meridionale della nostra Serie C, mentre nel girone B la situazione è decisamente più intricata e solamente al termine del posticipo di domani sera sapremo chi sarà la capolista (magari anche più di una), di certo con distacchi minimi.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE B

ore 12.00

Gubbio Recanatese

ore 14.30

Ancona Imolese

Fermana Alessandria

Fiorenzuola Carrarese

Montevarchi Vis Pesaro

Olbia San Donato

Reggiana Pontedera

Rimini Torres

Siena Lucchese

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena, Entella 24

Reggiana, Gubbio 23

Siena, Carrarese 22

Fiorenzuola 21

Lucchese, Rimini, Ancona 18

Pontedera 17

Torres 15

Imolese 14

Vis Pesaro 13

Alessandria, Recanatese 11

Olbia 10

Fermana 9

Montevarchi 8

San Donato 7

GIRONE C

ore 14.30

Gelbison Turris

Monopoli Foggia

Monterosi Tuscia Catanzaro

Potenza Latina

Taranto Viterbese

ore 15.00

Pescara Messina

ore 17.30

Audace Cerignola Picerno

Avellino Giugliano

Crotone Fidelis Andria

Juve Stabia Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 32

Pescara 29

Crotone 28

Monopoli, Latina 18

Juve Stabia, Giugliano 17

Monterosi, Gelbison, Audace Cerignola 16

Turris, Foggia 15

Virtus Francavilla, Taranto, Avellino 13

Viterbese, Potenza 11

Acr Messina, Picerno 10

Fidelis Andria 8











