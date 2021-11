RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ I derby della domenica, diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: I DERBY

Come facciamo spesso, proponiamo adesso un elenco dei derby regionali in programma oggi per i risultati Serie C. Il girone A ci fornisce un contributo molto valido in tal senso, perché avremo Fiorenzuola Piacenza che è il derby della provincia piacentina e sfida tra le uniche due formazioni emiliane inserite nel girone più settentrionale, poi ben tre derby lombardi, cioè per la precisione Giana Erminio Pergolettese, Lecco AlbinoLeffe e Renate Pro Patria.

Nel girone B invece ci sarà oggi un solo derby regionale, ma che varrà tantissimo perché Reggiana Cesena sarà senza ombra di dubbio il big-match della quattordicesima giornata di tutta la Serie C, tra la prima e la seconda in classifica del girone, che potrebbe dunque sancire un deciso allungo della capolista Reggiana o un rimescolamento delle gerarchie al vertice. Infine, anche nel girone C avremo un solo derby ma decisamente intrigante, perché la sfida tutta pugliese Monopoli Taranto promette di regalare emozioni e anche riscontri importanti in classifica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SIAMO A METÀ DEL CAMMINO

Domenica come sempre all’insegna dei risultati Serie C, che anzi oggi 14 novembre 2021 saranno più protagonisti del solito, dal momento che i due maggiori campionati saranno fermi. La Serie C sarà dunque la “regina” della domenica calcistica con la sua quattordicesima giornata del campionato 2021-2022: cominciamo ad avvicinarci alla metà del cammino e le classifiche dei tre gironi si fanno sempre più significative.

Presentando però come al solito il programma di tutte le partite che nelle prossime ore ci daranno i risultati Serie C, cominciamo dal girone A. Il gruppo più settentrionale sarà grande protagonista alle ore 14.30, quando saranno in programma FeralpiSalò Virtus Verona, Fiorenzuola Piacenza, Giana Erminio Pergolettese, Lecco AlbinoLeffe, Pro Vercelli Legnago Salus, Renate Pro Patria, Seregno Sudtirol e Triestina Trento, dunque le otto partite fissate in calendario per oggi saranno nella fascia del primo pomeriggio.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra panoramica sui risultati Serie C della quattordicesima giornata, diamo naturalmente spazio ora al girone B, che ha già avuto molti anticipi ieri, per la precisione ben cinque. Restano da disputare gli altri cinque incontri: alle ore 14.30 avremo Fermana Pistoiese, Modena Vis Pesaro e Reggiana Cesena, sfida di spicco per l’alta classifica. Alle ore 17.30 sarà invece la volta di Entella Grosseto e Montevarchi Imolese.

Molto più intenso sarà il programma del girone C, che offrirà oggi ben nove partite ai risultati Serie C. Si comincerà alle ore 14.30 con Latina Campobasso e Palermo Potenza, seguite alle ore 15.00 da Catania Foggia, poi alle ore 17.30 ci sarà il grosso degli incontri del giorno più meridionale, che nel tardo pomeriggio ci proporrà infatti Bari Vibonese, Juve Stabia Monterosi Tuscia, ACR Messina Avellino, Monopoli Taranto, Paganese Fidelis Andria e Picerno Virtus Francavilla.

RISULTATI SERIE C, 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

FeralpiSalò Virtus Verona

Fiorenzuola Piacenza

Giana Erminio Pergolettese

Lecco AlbinoLeffe

Pro Vercelli Legnago Salus

Renate Pro Patria

Seregno Sudtirol

Triestina Trento

GIRONE B

Ore 14.30

Fermana Pistoiese

Modena Vis Pesaro

Reggiana Cesena

Ore 17.30

Entella Grosseto

Montevarchi Imolese

GIRONE C

Ore 14.30

Latina Campobasso

Palermo Potenza

Ore 15.00

Catania Foggia

Ore 17.30

Bari Vibonese

Juve Stabia Monterosi Tuscia

ACR Messina Avellino

Monopoli Taranto

Paganese Fidelis Andria

Picerno Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 27

Catanzaro, Palermo, Monopoli 23

Turris 22

Foggia 21

Avellino, Virtus Francavilla, Taranto 20

Catania 19

Juve Stabia, Paganese 17

Campobasso, Picerno 16

Potenza, Monterosi Tuscia 13

Messina 12

Latina 11

Vibonese, Fidelis Andria 9

