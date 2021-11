Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (13^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE LA 13^ GIORNATA

I risultati di Serie C per la 13^ giornata vivranno il loro “focus” domenica 7 novembre, quando sono in programma parecchie partite che coinvolgono i gironi A, B, C e dunque l’intero quadro di un campionato sempre più entusiasmante, incerto in certe posizioni della classifica anche se tutto sommato in testa una certa definizione si sta cominciando ad avere. Va anche ricordato che alcune squadre hanno giocato in Coppa Italia Serie C quattro giorni fa: questo chiaramente potrebbe andare a incidere sulla stanchezza e la forma fisica, soprattutto in caso di partite complicate in questo turno.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: l'Avellino risale, Pontedera ok

Ora però dobbiamo cominciare a capire in che modo potrebbero andare le cose questa domenica, per i risultati di Serie C che sono attesi nella 13^ giornata; dunque possiamo fare un focus sulle principali sfide di una domenica che si svilupperà secondo le due canoniche e orma note fasce orarie, con la maggior parte degli incontri che scatterà alle ore 14:30 e le altre sfide che prenderanno il via alle ore 17:30. Iniziamo allora la nostra analisi nei risultati di Serie C senza indugiare oltre…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Siena sbanca Gubbio al 90'! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque sarà una domenica intensa per i risultati di Serie C: tante partite, tante situazioni diverse, squadre che vogliono conferma dopo essere partite molto bene e altre che al contrario stanno maggiormente faticando, e dunque cercano di riscattarsi. Sicuramente saranno test importanti per Sudtirol e Reggiana che comandano la classifica nei gironi A e B (il Bari ha giocato nell’anticipo del sabato) ma sarà anche un test importante per le inseguitrici, tra queste certamente un Padova che ha perso smalto dopo uno straordinario avvio, un Modena che al contrario sembra in netta ripresa e poi il Catanzaro, che si trova a -7 nella classifica del girone C dopo aver perso al San Nicola la sfida diretta, facendo sorpassare anche dal sempre più sorprendente Monopoli. Insomma staremo a vedere, perché tra poco per i risultati di Serie C si gioca e noi dunque siamo pronti a scoprire cosa succederà sui vari campi, per una domenica che tra poco inizierà a farci davvero compagnia…

Risultati Serie C, classifiche/ Il Padova riprende a correre, il Renate ne fa 4!

RISULTATI SERIE C: 13^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Juventus U23 Lecco

Ore 14:30 Piacenza Renate

Ore 14:30 Pro Sesto Sudtirol

Ore 17:30 Albinoleffe Pro Vercelli

Ore 17:30 Feralpisalò Giana Erminio

Ore 17:30 Legnago Salus Seregno

Ore 17:30 Mantova Padova

Ore 17:30 Virtus Verona Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 27

Padova, Renate 26

Feralpisalò 24

Pro Vercelli 19

Lecco, Albinoleffe 17

Triestina 16

Juventus U23 15

Pro Patria 14

Virtus Verona, Piacenza 13

Seregno, Fiorenzuola, Trento, Pergolettese (-2) 12

Legnago Salus, Giana Erminio, Pro Sesto 11

Mantova 10

GIRONE B

Ore 14:30 Ancona-Matelica Entella

Ore 14:30 Imolese Gubbio

Ore 14:30 Lucchese Montevarchi

Ore 14:30 Olbia Carrarese

Ore 14:30 Pistoiese Viterbese

Ore 14:30 Siena Modena

Ore 14:30 Teramo Fermana

Ore 14:30 Vis Pesaro Reggiana

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 28

Cesena 25

Modena 24

Pescara, Siena, Ancona-Matelica 20

Imolese, Vis Pesaro 18

Gubbio 17

Entella 16

Carrarese 15

Lucchese 14

Olbia, Montevarchi 13

Fermana, Pontedera 12

Teramo 11

Pistoiese, Grosseto 10

Viterbese 7

GIRONE C

Ore 14:30 Fidelis Andria Palermo

Ore 14:30 Monterosi Turris

Ore 17:30 Catanzaro Acr Messina

Ore 17:30 Foggia Paganese

Ore17:30 Potenza Picerno

Ore 17:30 Virtus Francavilla Latina

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 27

Monopoli 22

Catanzaro, Palermo, Taranto 20

Turris 19

Foggia 18

Avellino, Virtus Francavilla, Paganese 17

Picerno 16

Catania, Campobasso 15

Juve Stabia 14

Monterosi 13

Acr Messina 12

Latina 11

Potenza 10

Fidelis Andria 9

Vibonese 8



© RIPRODUZIONE RISERVATA