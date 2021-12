Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 17^ giornata (5 dicembre)

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Nelle prossime ore ci attende una domenica 5 dicembre 2021 come sempre ricchissima di risultati Serie C. La diciassettesima giornata è stata aperta ieri dagli anticipi, ma naturalmente la maggior parte delle partite è in programma per oggi e allora ci attendono tantissime emozioni: siamo sempre più vicini alla metà del cammino e la posta in palio comincia ad essere pesante anche nelle classifiche dei tre gruppi della Serie C 2021-2022.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: la FeralpiSalò vola! Live score

Cominciamo la nostra presentazione dei risultati Serie C naturalmente dal girone A, che dopo il recupero di mercoledì ha vissuto già ieri ben cinque partite e di conseguenza è a metà dell’opera per la 17^ giornata. Oggi ci restano, tutte con fischio d’inizio alle ore 14.30, Giana Erminio Padova, Piacenza Lecco, Pro Vercelli Triestina, Renate Juventus U23 e Sudtirol Fiorenzuola.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: vince la Juve Stabia!

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguiamo la panoramica sui risultati Serie C passando logicamente al girone B, dove ieri abbiamo già avuto due anticipi e oggi restano dunque otto incontri in un gruppo dominato finora dalle squadre dell’Emilia Romagna. Attenzione agli orari perché avrà inizio già alle ore 13.30 Vis Pesaro Olbia, mentre alle ore 14.30 sono in programma le altre sette partite, che sono Ancona Matelica Siena, Cesena Montevarchi, Grosseto Pescara, Imolese Modena, Pistoiese Gubbio, Reggiana Fermana e Viterbese Entella.

A proposito di orari variabili, attenzione al girone C che non ha avuto alcun anticipo ieri ma oggi comincerà già alle ore 12.00 con due partite, cioè Catanzaro Foggia e Vibonese Campobasso. Avremo a seguire alle ore 14.30 Latina Catania, alle ore 17.30 Fidelis Andria Picerno, Paganese Juve Stabia, Potenza Turris, Taranto Messina e Virtus Francavilla Monterosi Tuscia, infine alle ore 20.30 Palermo Monopoli, mentre Avellino Bari sarà il grande posticipo del lunedì sera.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Sudtirol e Seregno ok!

RISULTATI SERIE C, 17^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Giana Erminio Padova

Piacenza Lecco

Pro Vercelli Triestina

Renate Juventus U23

Sudtirol Fiorenzuola

GIRONE B

Ore 13.30

Vis Pesaro Olbia

Ore 14.30

Ancona Matelica Siena

Cesena Montevarchi

Grosseto Pescara

Imolese Modena

Pistoiese Gubbio

Reggiana Fermana

Viterbese Entella

GIRONE C

Ore 12.00

Catanzaro Foggia

Vibonese Campobasso

Ore 14.30

Latina Catania

Ore 17.30

Fidelis Andria Picerno

Paganese Juve Stabia

Potenza Turris

Taranto Messina

Virtus Francavilla Monterosi Tuscia

Ore 20.30

Palermo Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 36

Monopoli 30

Palermo 29

Turris 28

Avellino 27

Catanzaro 25

Foggia (-4), Virtus Francavilla 24

Taranto 23

Juve Stabia, Catania 22

Picerno 20

Campobasso 18

Latina, Paganese 17

Monterosi Tuscia 16

Fidelis Andria 15

Potenza 14

Messina 12

Vibonese 10



© RIPRODUZIONE RISERVATA