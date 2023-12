RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il Perugia ci crede, diretta gol live score (oggi 10 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: FOCUS SUL PERUGIA

Scegliamo adesso di parlare più diffusamente del Perugia, una delle piazze più nobili per i risultati di Serie C: oggi gli umbri sono attesi dalla partita casalinga contro la Vis Pesaro, un incontro da vincere se il Perugia vuole tenere vivo l’inseguimento alle prime due in classifica del girone B, cioè naturalmente Cesena e Torres, che fino a questo momento hanno avuto una marcia in più. Il Perugia è comunque terzo dopo le prime sedici giornate, ma le distanze sono decisamente più contenute alle spalle degli umbri.

Dunque da una parte c’è la necessità di tenere vivo il sogno del primo posto, dall’altra l’esigenza di non perdere posizioni, rischio concreto per tutti in un gruppo decisamente affollato, che ti può portare in breve dal terzo posto al rischio di uscire dalla zona playoff. Ecco quindi spiegato il doppio motivo per cui sarebbe fondamentale sfruttare al meglio questo turno sulla carta così favorevole per il Perugia, in casa e contro un’avversaria che ha ben 13 punti in meno in classifica rispetto agli umbri… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO LE PARTITE DI DOMENICA!

I risultati Serie C che cosa ci offriranno nelle prossime ore? Oggi, domenica 10 dicembre 2023, sarà un giorno non così ricco di partite, perché questo weekend è già partito forte da venerdì “sfruttando” la festività dell’Immacolata Concezione, per cui ad esempio il programma del girone A è già stato completato. Restano per la precisione dieci partite, fra le quali i due posticipi di domani, di conseguenza oggi sarà una domenica con “sole” otto partite per la diciassettesima giornata, terzultimo turno del girone d’andata del campionato di Serie C 2023-2024.

Si può cominciare di conseguenza dal girone B per scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie C: nel gruppo dell’Italia centrale avremo cinque incontri domenicali e sarà densa di interesse soprattutto la prima fascia giornaliera, perché alle ore 14.00 avranno inizio in contemporanea Lucchese Fermana, Rimini Carrarese, Sestri Levante Ancona e Torres Arezzo, mentre per completare il turno resterà poi solamente un posticipo alle ore 16.15, cioè il match Perugia Vis Pesaro.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Decisamente più frammentato a questo giro è il programma del girone C per i risultati Serie C: il gruppo dell’Italia meridionale ha incontri sparsi dal venerdì al lunedì per la diciassettesima giornata, oggi le partite in programma saranno tre e sono comunque suddivise su due differenti fasce orarie. Segnaliamo allora che avrà inizio alle ore 16.15 Sorrento Brindisi, mentre saranno in programma alle ore 18.30 le altre due partite, cioè il derby campano Benevento Avellino e Foggia Potenza.

Vogliamo allora spendere subito qualche parola in più proprio per Benevento Avellino, sfida in piena zona playoff tra due formazioni che stanno facendo bene, ma che avrebbero bisogno di un ulteriore salto di qualità per sognare davvero in grande. Il Benevento arriva dal ko in un altro derby, quello contro la capolista Juve Stabia, mentre l’Avellino nella scorsa giornata non è andato oltre un pareggio casalingo per 0-0 contro la Turris (ennesimo derby campano): c’è quindi la comune esigenza di tornare alla vittoria, ma chi riuscirà a soddisfarla oggi?

RISULTATI SERIE C: 17^ GIORNATA

GIRONE B

ore 14.00

Lucchese Fermana

Rimini Carrarese

Sestri Levante Ancona

Torres Arezzo

ore 16.15

Perugia Vis Pesaro

GIRONE C

ore 16.15

Sorrento Brindisi

ore 18.30

Benevento Avellino

Foggia Potenza











