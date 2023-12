RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Due capolista in campo! Diretta gol live score (oggi 9 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LE CAPOLISTA

Oggi per i risultati Serie C scenderanno in campo ben due capolista, quindi riflettori puntati sulle squadre che sono al comando del girone B e del girone C. Nel primo caso parliamo del Cesena, che sta dando vita a un duello con la Torres, che potrebbe già essere una fuga a due considerato il ritardo di tutte le altre inseguitrici in questo gruppo. Settimana scorsa il Cesena ha vinto contro la Juventus U23 e ha staccato i sardi che hanno invece pareggiato contro la Fermana, adesso i romagnoli giocano prima della Torres e di conseguenza per il Cesena ci sarà la possibilità di salire almeno per una notte a +5, mettendo pressione ai rivali.

Nel girone C la situazione è più equilibrata, ma la Juve Stabia sta viaggiando su ritmi eccellenti e domenica scorsa ha colto una fondamentale vittoria nel derby campano contro il Benevento, di conseguenza le Vespe sono in forma e possono guardare con fiducia ad un altro appuntamento molto delicato, cioè quello che stasera attende la Juve Stabia sul campo del Crotone, che è quinto in classifica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRE UNDICI PARTITE

I risultati Serie C saranno protagonisti naturalmente anche oggi, sabato 9 dicembre 2023, perché la diciassettesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 proseguirà con ben undici partite nelle prossime ore, dopo l’abbondante numero di incontri andato in scena già ieri, sfruttando un venerdì festivo per l’Immacolata Concezione. Sarà dunque un bel sabato in compagnia di partite di tutti i gironi della Serie C, quindi andiamo subito a presentare che cosa ci attenderà nelle prossime ore di questo lungo weekend.

Arriviamo da un venerdì nel quale è stato grande protagonista il girone A, che infatti terminerà già oggi il proprio programma per la diciassettesima giornata con gli ultimi due posticipi che completeranno il terzultimo turno dell’andata nel gruppo dell’Italia settentrionale. Al quadro dei risultati Serie C potremo quindi aggiungere gli ultimi due incontri: alle ore 16.15 Atalanta U23 Padova e alle ore 18.30 Triestina Giana Erminio, considerando che nerazzurri e giuliani hanno giocato martedì il recupero e quindi non sono state mandate in campo già ieri.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Discorso contrario potremmo fare invece per il girone B, che non è sceso in campo ieri e sarà attivamente protagonista oggi dei risultati Serie C grazie a ben cinque partite in programma nelle prossime ore per il gruppo dell’Italia centrale. Per la precisione, il programma sarà fitto già alle ore 16.15, quando infatti avremo il fischio d’inizio per Juventus U23 Pineto, Pescara Olbia e Pontedera Gubbio, poi ecco alle ore 18.30 Spal Entella e non mancherà nemmeno un appuntamento in prima serata con il girone B, perché comincerà alle ore 20.45 Recanatese Cesena, trasferta marchigiana per la capolista romagnola.

Infine, potremmo definire il girone C una via di mezzo nel programma delle partite per i risultati Serie C in questa diciassettesima giornata: c’è stato ieri un anticipo, oggi ci attendono altre quattro partite e poi ne avremo tre domenica e altre due lunedì. Decisamente uno spezzatino per il gruppo dell’Italia meridionale, che oggi sarà protagonista verso sera, dal momento che avremo il fischio d’inizio alle ore 18.30 per il big-match Crotone Juve Stabia e Giugliano Monterosi Tuscia, mentre le altre due partite avranno inizio alle ore 20.45 e si tratterà del derby Messina Catania più Turris Latina.

RISULTATI SERIE C: 17^ GIORNATA

GIRONE A

ore 16.15

Atalanta U23 Padova

ore 18.30

Triestina Giana Erminio

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 41

Padova 34

Triestina 33

Pro Vercelli 31

Atalanta U23, Vicenza 26

Giana Erminio, Virtus Verona 24

Legnago Salus 23

Lumezzane, Trento, Albinoleffe 22

Arzignano 21

Pergolettese, Renate 20

Pro Patria 18

Pro Sesto 15

Fiorenzuola 14

Alessandria, Novara 12

GIRONE B

ore 16.15

Juventus U23 Pineto

Pescara Olbia

Pontedera Gubbio

ore 18.30

Spal Entella

ore 20.45

Recanatese Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 39

Torres 37

Perugia 29

Carrarese 28

Pescara 27

Pineto 25

Pontedera, Recanatese 23

Gubbio 21

Rimini, Ancona, Lucchese 20

Arezzo 19

Olbia, Entella 17

Vis Pesaro 16

Juventus U23, Spal 14

Sestri Levante 13

Fermana 8

GIRONE C

ore 18.30

Crotone Juve Stabia

Giugliano Monterosi Tuscia

ore 20.45

Messina Catania

Turris Latina

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 35

Picerno 33

Casertana 31

Benevento 29

Crotone 28

Avellino 27

Latina 25

Taranto 23

Catania 22

Audace Cerignola, Foggia 21

Giugliano 19

Monopoli, Potenza 18

Sorrento, Virtus Francavilla 16

Turris 15

Acr Messina 14

Brindisi 10

Monterosi 9











