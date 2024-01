RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ C’è un derby “da paura”! Diretta gol live score (oggi 6 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: IL DERBY DA PAURA

Parlando delle partite che oggi ci daranno i risultati Serie C abbiamo naturalmente già accennato al derby piemontese Novara Alessandria, una sfida di enorme fascino e tradizione ma anche delicatissima per la salvezza, dal momento che purtroppo entrambe le società hanno fatto piuttosto male nel girone d’andata. I numeri sono effettivamente impietosi: il Novara è terzultimo con 15 punti in classifica, l’Alessandria sul campo ne ha fatto uno in meno e inoltre ha una penalizzazione di -1 che colloca i grigi a quota 13 punti e all’ultimo posto.

Naturalmente il cammino è ancora molto lungo, ma la posizione è decisamente critica e allora questo derby potrebbe già essere un bivio fondamentale, a patto di vincerlo. Un pareggio infatti francamente servirebbe a poco o niente. L’occasione è intrigante soprattutto per il Novara, che ha 2 punti in più e gioca in casa, quindi proverà a sfruttare il fattore campo per distanziare almeno l’ultimo posto, ma in questa situazione entrambe devono cercare di vincere senza fare troppi ulteriori calcoli… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI TORNA A GIOCARE

I risultati Serie C tornano protagonisti oggi, sabato 6 gennaio 2024: dopo la sosta per le festività natalizie, infatti, il campionato di Serie C 2023-2024 torna in campo nel girone dell’Epifania per aprire il nuovo anno solare con le prime partite della ventesima giornata, che è anche il primo turno del girone di ritorno. Siamo dunque alla metà del cammino, la posta in palio si fa sempre più importante e allora c’è grande curiosità per scoprire che cosa succederà nelle prime partite del nuovo anno.

Presentando le partite che ci daranno nelle prossime ore i risultati Serie C per la ventesima giornata, cominciamo come sempre in ordine alfabetico del girone A, quello dell’Italia settentrionale, che in questo sabato festivo avrà in programma quattro incontri, tutti in contemporanea. Infatti, il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 14.00 per AlbinoLeffe Vicenza, Giana Erminio Pro Patria, Novara Alessandria e Virtus Verona Atalanta U23, con un derby lombardo e uno piemontese più un doppio incrocio Lombardia-Veneto.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

La contemporaneità fra partite dello stesso gruppo caratterizzerà oggi i risultati Serie C anche per quanto riguarda il girone B, cioè quello dell’Italia centrale. In questo caso sarà un’Epifania con tre sole partite in programma, ma tutte con fischio d’inizio alle ore 16.15, quando dunque potremo seguire Arezzo Rimini, Fermana Carrarese e Vis Pesaro Spal, scenderanno in campo quasi tutte squadre della seconda metà della classifica, ad eccezione naturalmente della Carrarese.

Il sabato sarà infine particolarmente fitto nel girone C, infatti il gruppo dell’Italia meridionale ci proporrà oggi ben cinque partite per i risultati Serie C della ventesima giornata. Inoltre, esse saranno distribuite su entrambe le fasce orario, quindi alle ore 14.00 avremo Monopoli Casertana e Picerno Virtus Francavilla, mentre alle ore 16.15 potremo seguire Benevento Turris, Foggia Taranto e Latina Avellino, con ben due derby regionali in evidenza, anche se in classifica spiccano Casertana e Picerno.

RISULTATI SERIE C: 20^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.00

AlbinoLeffe Vicenza

Giana Erminio Pro Patria

Novara Alessandria

Virtus Verona Atalanta U23

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 47

Padova 43

Triestina 39

Pro Vercelli 32

Atalanta U23, Giana Erminio 30

Vicenza 29

Virtus Verona 28

Albinoleffe, Arzignano, Lumezzane, Trento 25

Legnago Salus 24

Renate 23

Pergolettese 20

Pro Patria 19

Pro Sesto 16

Novara 15

Fiorenzuola 14

Alessandria (-1) 13

GIRONE B

ore 16.15

Arezzo Rimini

Fermana Carrarese

Vis Pesaro Spal

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 46

Torres 44

Carrarese 34

Pescara 32

Perugia 30

Pontedera 29

Pineto 27

Entella, Lucchese, Gubbio 24

Recanatese, Rimini, Arezzo 23

Ancona 21

Juventus U23, Vis Pesaro, Spal 19

Sestri Levante 18

Olbia 17

Fermana 13

GIRONE C

ore 14.00

Monopoli Casertana

Picerno Virtus Francavilla

ore 16.15

Benevento Turris

Foggia Taranto

Latina Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 42

Casertana 35

Picerno, Avellino 34

Taranto 33

Crotone 32

Benevento 30

Audace Cerignola 28

Latina 27

Giugliano, Catania, Foggia 25

Potenza, Sorrento 23

Turris 20

Monopoli, Acr Messina 19

Virtus Francavilla 17

Brindisi 14

Monterosi 10











