Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 21^ giornata, 8 gennaio

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DEL GIRONE A E B

I risultati Serie C saranno oggi, domenica 8 gennaio 2023, protagonisti assoluti dopo la pausa per le festività: ieri ha già giocato il girone C, ma nelle prossime ore avremo la bellezza di diciannove partite da seguire con la massima attenzione, naturalmente nel girone A e nel girone B, che si accingono a loro volta alla ripartenza dell’attività dopo un paio di settimane con la ventunesima giornata, che è il secondo turno del girone di ritorno, che era infatti in realtà cominciato appena prima di Natale, di fatto a conclusione della prima parte della stagione.

Andiamo allora innanzitutto a scoprire il programma delle partite di oggi per quanto riguarda i risultati Serie C, a cominciare dal girone A. Qui gli appuntamenti saranno tutti in contemporanea alle ore 14.30 e gli incontri saranno AlbinoLeffe Pro Sesto, Juventus U23 Pordenone, Novara Mantova, Pergolettese Lecco, Pro Patria FeralpiSalò, Pro Vercelli Trento, SG City Nova Renate, Triestina Arzignano, Vicenza Padova e Virtus Verona Piacenza, che dovranno aiutarci a chiarire le gerarchie in classifica del girone più equilibrato finora.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

I risultati Serie C vedranno protagonisti oggi anche gli incontri della ventunesima giornata del girone B: qui avremo cinque partite alle ore 14.30, cioè Cesena Rimini, Entella Alessandria, Fiorenzuola Vis Pesaro, Olbia Montevarchi e San Donato Torres, mentre è atteso alle ore 17.30 il fischio d’inizio per Gubbio Fermana, Imolese Lucchese, Recanatese Carrarese e Reggiana Siena, infine ricordiamo che ci sarà domani sera il posticipo Ancona Pontedera per completare la classifica del girone B.

Abbiamo già accennato al grande equilibrio che sta caratterizzando il girone A, dove le prime sette formazioni sono tutte racchiuse nello spazio di appena sei punti e quindi la lotta per la promozione è apertissima e sarà fondamentale la capacità di trovare la continuità ad altissimo livello, come finora nessuno è ancora riuscito a fare. Nel girone B invece ci sta provando la Reggiana, che proprio appena prima di Natale ha aumentato il proprio margine di vantaggio, chissà se potrà essere la fuga buona…

RISULTATI SERIE C, 21^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30

AlbinoLeffe Pro Sesto

Juventus U23 Pordenone

Novara Mantova

Pergolettese Lecco

Pro Patria FeralpiSalò

Pro Vercelli Trento

SG City Nova Renate

Triestina Arzignano

Vicenza Padova

Virtus Verona Piacenza

CLASSIFICA GIRONE A

FeralpiSalò 38

Vicenza 37

Pordenone 36

Pro Sesto, Lecco 35

Renate 33

Pro Patria 32

Novara 28

Pro Vercelli, Padova 27

Juventus U23, Arzignano 26

Albinoleffe, Mantova 24

Virtus Verona, Sangiuliano City 23

Pergolettese 22

Trento 17

Piacenza 16

Triestina 15

GIRONE B

ore 14.30

Cesena Rimini

Entella Alessandria

Fiorenzuola Vis Pesaro

Olbia Montevarchi

San Donato Torres

ore 17.30

Gubbio Fermana

Imolese Lucchese

Recanatese Carrarese

Reggiana Siena

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 43

Gubbio 39

Cesena 38

Pontedera, Entella 36

Carrarese 33

Fiorenzuola, Ancona 32

Rimini, Siena 31

Lucchese 29

Fermana 23

Torres 21

Recanatese, San Donato 19

Alessandria 18

Montevarchi 17

Imolese, Vis Pesaro 16

Olbia 15











